Tagasi 29.07.25, 13:46 Trumpil viskas Putini käitumine kopsu üle maksa USA leppis kokku tollides Euroopaga, Trump andis Putinile veidi aega vaherahuks ning kutsus üles Iisraeli laskma Gazasse toiduabi viia – selle nädala globaalsed sündmused keerlevad paljuski Donald Trumpi tegude ja ütlemiste ümber. Kuid mitte ainult.

USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin kohtusid aastal 2017 Danangis, Vietnamis.

Foto: Jorge Silva

Sellenädalane globaalne briifing keskendub peamiselt tariifidele. USA president Donald Trump ja Ursula von der Leyen surusid kätt ja leppisid kokku tariifides – 15protsendine toll umbes 70%-le Euroopa Liidu kaupadest. Samas peaks USA kaupade keskmine tollimäär Euroopa Liidus pärast kokkuleppe jõustumist langema alla 1%.

„Ma arvan, et see on suurim kokkulepe, mis eales sõlmitud,” ütles Trump ajakirjanikele pühapäeval pärast tunniajalist kohtumist von der Leyeniga Šotimaal.

Kuigi von der Leyen kiitis lepet, väites, et see toob kindlust ebakindlal ajal, olid paljud arvamusliidrid kiitusega pigem kitsid. Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et lepe põhjustab Saksamaale märkimisväärset kahju. „Olen üsna kindel, et see ei piirdu Saksamaa ja Euroopaga. Näeme selle kaubanduspoliitika tagajärgi ka Ameerikas.”

Nüüd kohtub USA kolmandat korda kolme kuu jooksul Hiinaga Euroopas uuteks kaubandusläbirääkimisteks – seekord toimub kohtumine Stockholmis, kus läbirääkimised algasid esmaspäeval ja kestavad veel ka täna, teisipäeval. Hiina saabus kohale tugevnenud enesekindluse ja selge tegevuskavaga: saavutada USA-lt täiendavaid järeleandmisi.

Kuid Trump ähvardab sanktsioonidega ka Venemaad, kes ei taha sugugi sõda Ukrainas lõpetada.