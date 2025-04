Tagasi 13.04.25, 06:00 Toivo Tomingas: müüme põlevkivijaamad ukrainlastele Eesti peaks Narvas asuvad elektrijaamad Ukrainale maha müüma, kirjutab Toivo Tomingas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Toivo Tomingas.

Foto: Juhan Hepner

Elan sügavalt kaasa Ukraina rahva kangelaslikule võitlusele tugeva ja ülekaaluka vaenlase vastu. Olen kuuldud uudiste põhjal jõudnud arusaamisele, et Vene agressorid on hävitanud suure osa Ukraina elektritaristust ja põhjustanud nii suuri probleeme tööstusele ja elanikkonnale.

Kuulates-vaadates nüüd meil Narvas toimuvat tantsu põlevkivil töötavate aurukatelde ümber tuli mõte, et Eesti peaks Narvas asuvad elektrijaamad Ukrainale maha müüma. Tundmata-teadmata juriidikat, pakun välja skeemi, millega vanad ja enamasti reservis seisvad energiablokid saaks tõmmata Nord Pooli alt välja, müüa järelmaksuga Ukrainale ja jätkata jaamade tööd harjunud viisil.

See tähendab, et põlevkivi kaevandamine jätkub, elekter läheb läbi võrkude Lääne-Ukrainasse, Narva soojavarustuseks uut gaasielektrijaama vaja ei lähe. Põlevkivi kaevandamine jaamade varustamiseks jääks Eesti omandusse ja toodang müüakse jaamadele. Jaamade tööjõud on jätkuvalt palgal, mida maksab Ukraina-poolne omanik, jaamade eest tasumine toimub järelmakse korras Narvalt laekuvatest kütte- ja elektriarvetest.

Valdamata mingitki informatsiooni tegevuste maksumuste kohta, kujutan siiski ette, et jaamad saaksid jääda tasuvuse piirimaile. Ja kui ka tuleb peale maksta, siis Eesti abi Ukrainale nendele raskel ajal on ju inimlik ja võiks toimuda võrguteenuste hinnalisandi arvelt. Elektrit pakkudes annaksime Ukraina rahvale just seda, millest nad eriti puudust tunnevad.