Tagasi ST 07.07.25, 13:51 Leedu kinnisvarahaldusettevõte pakub 11,5% tootlusega võlakirju Leedu kinnisvaraarenduskontserni KAITA Group kinnisvarahaldusettevõte KAITA Living pakub 11,5% aastaintressiga tagatud kaheaastase tähtajaga võlakirju. Eesti investorid saavad esitada investeerimistaotlusi pankade ja finantsvahendusfirmade kaudu reedel, 11. juulil kella 15:30ni. Esimese vooru jooksul plaanib ettevõte kaasata 2 miljonit eurot, võimalusega suurendada koguemissiooni mahtu kuni 8 miljoni euroni. Emissioon noteeritakse NASDAQ First North alternatiivturul.

KAITA Group tegevjuht Ugnius Latvys

Foto: KAITA Group

“See emissioon sobib investoritele, kes otsivad reaalvaraga tagatud tootlust ning stabiilset ja prognoositavat üüritulu. Kiiresti kasvav nõudlus ühiselamutüüpi eluasemete järele, strateegiliselt valitud asukohad ja jätkusuutlik ärimudel on võimaldanud meil viimastel aastatel hoida 95% täituvust,“ ütles KAITA Groupi tegevjuht Ugnius Latvys.

KAITA Group on üks suurimaid kinnisvaraarendajaid Leedus, olles arendanud 26 kinnisvaraobjekti üle riigi. Kontsern haldab ka Leedu suurimat üüriportfelli: grupile kuulub üle 550 üürikorteri Leedus ning ligi 1000 üürikorterit teistes Euroopa riikides. Samuti arendab grupp Vilniuses elamuehitusprojekte müügiks, mille käigus rajatakse 685 uut korterit.

Lisaks Vilniuse kinnisvarale kuulub kontsernile ka Youstoni kaubamärgi all üürikinnisvara Prahas ning üks lõppjärgus projekt Riia kesklinnas. Hiljuti alustas KAITA Group Londoni Tower Hamlets'i linnaosas ajaloolise haiglahoone ümberehitamist ühiselamuteks. Kinnistu asub Tower Bridge’i ja City of Londoni vahetus läheduses.

Võlakirjade müük algas 23. juunil ja kestab reedeni ehk 11. juulini kell 15.30. Emissioonis saavad osaleda nii institutsionaalsed kui ka erainvestorid Eestist, esitades investeerimistaotluse finantsvahendusfirmade või pankade (nt LHV, Swedbank, SEB jt) kaudu. Minimaalne investeerimissumma on 1000 eurot ning intressi makstakse poolaasta kaupa. Vaata projekti kirjeldust ja dokumentatsiooni SIIT. Tulu tuleb nõutud kinnisvarast Vilniuse kesklinnas KAITA Living haldab Vilniuse kesklinnas ühiselamuid, ühiskontoreid ja üürikortereid, mille täituvus on viimase nelja aasta jooksul olnud keskmiselt 95%. Projektid Youston Coliving ja Youston Apartment asuvad Vilniuse Naujamiestise linnaosas. Suur üürnike huvi tuleneb lisaks soodsale asukohale ka turul eristuvatest ühiskasutatavatest ruumidest – näiteks kinosaal, puhke- ja mängualad, tööruumid, saunad, jõusaalid ja muud lisaväärtused. See võimaldab saavutada peaaegu täieliku täituvuse ning üürihinnad 30–35 eurot ruutmeetri kohta, mis ületavad oluliselt Vilniuse keskmist ja on võrreldavad vanalinna hindadega. KAITA Livingu hallatavate varade väärtus on üle 58,42 miljoni euro. Stabiilne üüritulu võimaldab prognoositavat tootlust sõltumata lühiajalistest turutsüklitest. „Selle aasta algusest oleme Balti võlakirjaturul näinud üle kümne kinnisvaraarendajate ja -haldurite võlakirjapakkumise. KAITA Livingu emissioon paistab silma, kuna emitent haldab täielikult arendatud ja kõrge täituvusega kinnisvara Vilniuse kesklinnas ning nende ärimudel põhineb korduvatel ja suhteliselt prognoositavatel üürituludel. Usume, et tänu unikaalsele kinnisvarasegmendile, atraktiivsele tootlusele ja pakutavatele tagatismeetmetele pakuvad need võlakirjad huvi investoritele Eestis, Lätis ja Leedus," ütles Orion Securities investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.

Projektiettevõtete panditud aktsiatega tagatud võlakirjad

Kogutud investeeringud kasutatakse 2023. aastal emiteeritud kahe võlakirja refinantseerimiseks. Emitendi sõnul lunastatakse võlakirjad valitud haldusprojektide müügist saadud tulude arvelt kahe aasta jooksul.

Investorite kaitseks on emissioon tagatud esimese järgu pandiga aktsiatele. Kui emissiooni maht ei ületa 1,5 miljonit eurot, panditakse 70% UAB Plėtojimo projektai aktsiatest. Ettevõte haldab Youston Coliving projekti, mille väärtuseks on sõltumatu kinnisvarahindaja hinnanud 9,52 miljonit eurot. Selle vara laenu ja väärtuse suhe (LTV) on 59%.

Kui emissioon ületab 1,5 miljonit eurot või emiteeritakse täiendav emissiooniosa, lisandub tagatiseks 100% UAB Naujamiesčio NT aktsiatest. See ettevõte haldab Vilniuses 32,5 miljoni euro suurust kompleksi, kus asub 273 korterit, 144 ühisruumi ja 100 parkimiskohta. Selle vara LTV on 44%.

Lisaks antakse pandiks UAB KAITA Groupi nõuded summas vähemalt 8 miljonit eurot.

* Võlakirjade emissiooni korraldab Orion Securities, mis on Leedu erakapitalile kuuluv ja Leedu panga poolt litsenseeritud ja reguleeritud investeerimispanganduse ettevõte, mis teenindab investoreid alates 1993. aastast.

Kuidas investeerida?

Kui teil ei ole investeerimisteenuste lepingut Eesti finantsvahendajaga (nt LHV, Swedbank, SEB), saatke oma kontaktandmed selle vormi kaudu või kirjutage aadressil [email protected] ning Orion Securities konsultant võtab teiega ühendust.

* Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast KAITA Living UAB võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis ja võlakirja tingimustes ning vajadusel konsulteerima asjatundjaga. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.