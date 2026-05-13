13.05.26, 11:00 IKEA äriklientide juht: büroosid sisustatakse nüüd nutikamalt ja kodusemalt IKEA Eesti ärikliendiosakonna juhi Kärilin Kuhlapi sõnul on pärast koroonapandeemiat ettevõtete ruumivajadus ja sisustusstiil märgatavalt muutunud – üha enam soovitakse multifunktsionaalseid lahendusi ja neutraalseid, koduseid toone.

Kärilin Kuhlap, IKEA Eesti ärikliendiosakonna juht.

Foto: IKEA Eesti

"Tänapäeval peab iga ruutmeeter teenima ja töötama. Sisekujundaja aitab leida parima lahenduse, olgu see siis kliendi või töötaja jaoks, hoides samal ajal silma peal nii funktsionaalsusel kui ka eelarvel," selgitab Kärilin Kuhlap IKEA äriklienditeenuse tagamaid.

Saates räägib Kuhlap, et IKEA ei ole ammu enam pelgalt koht, kust osta üksikuid riiuleid, vaid üha enam pöörduvad nende poole kinnisvaraarendajad ja suurettevõtted täislahenduste saamiseks. Oluliseks märksõnaks on saanud paindlikkus: moodulmööbel võimaldab kontorit või üürikodu kiiresti värskendada ilma suuri investeeringuid tegemata.

Saates tuleb juttu IKEA täisteenusest ärikliendile, mis on tihtilugu ettevõttele tasuta.

Saadet juhib Tarmo Virki.