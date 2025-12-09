Ott Salmar: üha vähem tuleb IT-sektoris ette olukordi, kus ei teata Eestit

Riik võiks AI hüppe toeks luua fondi, mille kaudu saaksid ettevõtted rahalist tuge ja koolitusi, et katsetada ja rakendada AI-lahendusi oma igapäevatöös, kirjutab IT-ettevõtja Ott Salmar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Leedu ühe suurima kinnisvaraarenduskontserni KAITA Group koosseisu kuuluv ettevõte KAITA Development käivitab kaheaastase võlakirjaemissiooni, arendades samal ajal elamukinnisvara projekte Vilniuse silmapaistvamates piirkondades. Investoritele pakutakse aastast tootlust 10,5%. Emissioon kestab 3.–19. detsembrini ja võlakirjad noteeritakse NASDAQi alternatiivsel First North turul.