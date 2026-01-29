Randel Länts: kui poliitikul tuleb mõte, siis on ettevõtte jaoks juba hilja

Sageli arvatakse, et poliitikut saab ümber veenda heade argumentide, faktide ja uuringutega. See on naiivne, kirjutab Skia Consult konsultant Randel Länts.
- Küsimus ei ole selles, kas huvid mõjutavad poliitikat – see juhtub niikuinii. Küsimus on selles, kes on valmis oma huve õigel ajal, läbipaistvalt ja tulemuslikult esindama, arvab Randel Länts.
- Foto: Sillerkiil/Wikimedia Commons
Ettevõtted võiksid poliitikast mõelda kui võitle-või-põgene-refleksist: kui poliitikul, erakonnal või ministeeriumil tekib idee, mis puudutab mõnda majandusvaldkonda, siis võib see ettevõtjale tähendada väga konkreetset ja kallist probleemi. Uut regulatsiooni, lisakohustust, maksutõusu või piirangut, mis muudab äriidee või -mudeli mõttetuks.
Ometi alahindavad ettevõtted sageli poliitilisi ohte. Mitte rumalusest, vaid seetõttu, et need tekivad ootamatult. Puudub aeg, teadmised, kontaktid ja tööriistad, mõnikord ka kõik need korraga. Ja siis, kui mõte on juba paberil, on valikuid vähe.
Tihti arvatakse, et poliitikut saab ümber veenda heade argumentide, faktide ja uuringutega. Et kui lihtsalt piisavalt hästi seletada, miks mingi idee ei tööta, siis see ka maha võetakse. See on naiivne.
Poliitikut ei juhi mitte faktid, vaid võim – täpsemalt võimalus võimu säilitada või kasvatada. See tähendab valijaid, maailmavaadet ja kampaanias töötavaid sõnumeid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
