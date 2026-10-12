Lauri Antalainen: Aafrika tehnoloogiasektor kasvab kiiremini, kui me arvame

Järgmised 10–20 aastat on Sahara-taguse Aafrika majanduse ja tehnoloogia arengus väga huvitavad, kirjutab Eesti ingelinvestorite liidu EstBAN president Lauri Antalainen.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid märke näeb Lauri Antalainen Ghana, Keenia ja Sambia põhjal selles, et Aafrika tehnoloogiasektor võib areneda oodatust kiiremini;
- kuidas sünnivad Sahara-taguses Aafrikas uued tehnoloogiaökosüsteemid ning miks peab Antalainen järgmisi 10–20 aastat investorite jaoks eriti huvitavaks.