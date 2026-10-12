Lauri Antalainen: Aafrika tehnoloogiasektor kasvab kiiremini, kui me arvame

“Aafrikas tulevad kliendid siiani sageli agentide kaudu”

Läti finantsettevõte Eleving Group ei pelga Aafrikas äri kasvatada, finantseerides seal isegi nutitelefonide ostu. Samal ajal kui käive kasvab kümnete protsentide kaupa, jääb kasumi kasv maha, suurenenud on laenukahjumi katteks tehtavad provisjonid ja võlakoormus ning aktsia hind pole IPO-tasemest liikuma saanud.