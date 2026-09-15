Aafrika rikkaim mees tõi turule kontinendi suurima IPO: aktsiaid märgitakse nelja dollariga

Aafrika rikkaim mees Aliko Dangote avas esmaspäeval oma Nigeeria naftarafineerimistehase aktsiad avalikele investoritele. Kontinendi ajaloo suurima esmase aktsiapakkumisega loodetakse kaasata vähemalt 1,6 miljardit dollarit ning tehing võib kasvatada järsult ka miljardäri enda varandust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad investorid Dangote rafineerimistehase ligi 50 miljardi dollari suurust väärtust kõige teravamaks küsimuseks;
- kuidas Aliko Dangote põhjendas IPO rolli oma suuremas plaanis muuta Aafrika tööstuslikult iseseisvamaks.
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