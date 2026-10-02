Aafrika on saanud Elevingi kasvumootoriks, kuid aktsia püsib jonnakalt paigal

Läti finantsettevõte Eleving Group ei pelga Aafrikas äri kasvatada, finantseerides seal isegi nutitelefonide ostu. Samal ajal kui käive kasvab kümnete protsentide kaupa, jääb kasumi kasv maha, suurenenud on laenukahjumi katteks tehtavad provisjonid ja võlakoormus ning aktsia hind pole IPO-tasemest liikuma saanud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks on Elevingi aktsia jäänud IPO tasemele pidama, kuigi Aafrika veab käivet kiirelt üles ja Modestas Sudnius peab ettevõtet alahinnatuks;
- kuidas hindab Eleving Aafrika laenude tegelikke riske ja kas kasvava võlakoormuse kõrval võivad dividendid investoritele püsima jääda.