Lauri Antalainen: ärme maga Aafrika iduvõimalusi maha

Iduettevõtetesse investeeritakse ettevaatlikumalt ja läbimõeldumalt kui kunagi varem, rääkisid Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN tegevjuht Karin Künnapas ja riskikapitaliettevõtte Iron Wolf Capital partner Kadi-Ingrid Lilles.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.