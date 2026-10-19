Advokaat: hagi tagamise taotlemine muutub ülikulukaks

Uuest aastast tõuseb hagi tagamise tagatise maksimaalmäär seniselt 32 000 eurolt 100 000 eurole. Muudatuse üks põhieesmärke paistab olevat kohtusse pöördujate heidutamine, kuid see ei ole sobiv viis kohtute töökoormuse vähendamiseks, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat ja tsiviilkohtuvaidluste valdkonna kaasjuht Kristina Schotter.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Kristina Schotter 100 000 euro suurust tagatist kohtusse pöördujate heidutamiseks sobimatuks vahendiks;
- kuidas võib uus kord mõjutada ettevõtjaid ja eraisikuid ning millal võiks kohus tagatise maksmisest vabastada.