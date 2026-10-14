Jurist: alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber

Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Triniti jurist Kristiina Laura Järve.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Kristiina Laura Järve Euroopa Komisjoni riigihankereformi Eesti jaoks riskantseks;
- kuidas võivad uued kvaliteedi- ja andmekohustused muuta väikeste hankijate töö senisest keerulisemaks.