Lavly Perling RKIKi skandaali valguses: telefoniõiguse mentaliteet kipub tagasi

Ma ei taha kuidagi kritiseerida endiseid riigiametnikke ja poliitikuid, kes on leidnud uued väljakutsed erasektoris. Küll tasub murelikult vaadata trendi, kus riigiametnike tee erasektorisse pole enam läbipaistev, kirjutab Parempoolsete esimees ja endine riigi peaprokurör Lavly Perling.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas kirjeldab Lavly Perling RKIKi juhtumi põhjal telefoniõiguse ja läbipaistmatuse levikut riigisektoris;

milliste otsuste ja juhtumite najal hoiatab Perling, et korruptsioonivastane võitlus Eestis on hakanud taganema.