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Advokaat: Kunda miljonivaidluse õppetund – hüvitist peab nõudma õige isik

Ettevõtte juhi ja osaniku jaoks algab tõhus kahju nõudmine selgest arusaamast, kellele kahju tekkis ja kes saab selle hüvitamist nõuda. Vastasel korral võib kohtumenetlus lõppeda küll tuvastatud rikkumiste, aga tühjade pihkudega, kirjutab advokaadibüroo Widen vaidluste lahendamise valdkonna kaasjuht Ave-Ly Käsi.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks võib isegi tõendatud juhatuse liikme rikkumine jätta osaniku hüvitiseta ja kelle nimel tuleb kahjunõue tegelikult esitada;
  • kuidas peaks osanik samm-sammult tegutsema, et nõue ei takerduks hääletuste, tõendite ega vara kadumise taha.
“Osanikule võib ühingu vara kaotamine tunduda vahetult tema enda kahjustamisena. Kui aga ühingult viiakse ära leping, projekt või muu vara, siis saab kahju kõigepealt ühing ning alles selle tagajärjel võib osaniku vara hulka kuuluva osaluse väärtus langeda. Need kaks tasandit tuleb nõude esitamisel lahus hoida,” kirjutab vandeadvokaat Ave-Ly Käsi.
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