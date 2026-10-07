Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist kriimudeta. “Kriminaalasi häirib mind kõige rohkem”

Advokaadibüroo Glimstedt kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole, sest riigikohus kustutas endiste kompanjonide lootuse Marko Tiiman osanike seast välja puksida või temalt miljonitesse ulatuv väidetav kahju välja nõuda.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei saanud endised Glimstedti partnerid Marko Tiimanilt väidetavat miljonikahju otse välja nõuda;
- kuidas põhjendab Tiiman, et just aegunud kriminaalasi häirib teda kogu kümnendi kestnud vaidluses kõige rohkem.