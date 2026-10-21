Andres Suimets: jõukus kasvab, annetamine mitte – mis pidurdab Eesti filantroopiat?

Kui me suudame muuta ühiskonda strateegiliselt panustamise sama teadlikuks ja loomulikuks otsuseks nagu investeerimise või ettevõtte kasvatamise, siis võidab sellest kogu Eesti, kirjutab Heateo Sihtasutuse nõukogu esimees ja Swedbanki privaatpanganduse juht Andres Suimets.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis pidurdab Andres Suimetsa hinnangul Eestis jõukuse kasvu kõrval strateegilise filantroopia laiemat levikut;
- kuidas võiks annetusest saada mõõdetav muutus ning miks peab Eesti filantroopia arenguks rohkem koos tegutsema.