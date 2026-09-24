Jõuka naise 16aastast poega õpetati miljoneid pärima

Taanis elav Anne Kirstine Riemann müüs 2017. aastal pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure: kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Anne Kirstine Riemann ja nõustaja Emmanuel Reyes õpetasid 16aastast Sebastiani suuri summasid vastutustundlikult haldama;
- milliseid investeerimise põhimõtteid ja reegleid pidi Sebastian järgima, et miljonipärand ei muutuks noorele mehele liigseks mugavuseks.