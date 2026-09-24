Jõuka naise 16aastast poega õpetati miljoneid pärima

Lähima kümnendi jooksul vahetab maailmas omanikku ligi triljoni dollari väärtuses kunsti. Probleem on aga selles, et ostjaid, galeriisid ja muuseume ei jagu kaugeltki kõigile töödele. Miljonid pärijad seisavad peagi silmitsi küsimusega, mida teha vanemate või vanavanemate kogutud maalide, skulptuuride ja graafikaga.