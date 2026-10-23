Clyde Kull: kas üleilmne toidukriis on ukse taga?

Lähis-Ida sõda, Venemaa agressioon Ukrainas, energiaturgude häired ja äärmuslikud ilmastikuolud võivad üheskoos vallandada uue üleilmse toidukriisi. Ohumärgid on olemas, kuid kriis ei ole veel vältimatu, kirjutab endine diplomaat Clyde Kull.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kirjeldab Clyde Kull teed, mille kaudu Lähis-Ida sõda ja energiakriis võivad jõuda otse maailma toidulauale;
- millised märgid viitavad sellele, et võimalik hinnasurve võib kõige valusamalt tabada just vaesemaid toiduimpordist sõltuvaid riike.