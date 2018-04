Lincolnile ei meeldi enam rendifirmad

Iga tööstuse kaanepoiss on hea olla, aga Lincolni turundusjuht Rober Parker ütles, et Lincolni sõidukite üleküllus kommertskasutuses on mõjunud halvasti mainele ja ka sõidukite jääkväärtusele.

Automotive Newsi teatel on Lincoln Motor Company hakanud vähem müüma ettevõtetele nagu Hertz ja Avis ning on lõpetanud ka sõidukite valmistamise muude kommertseesmärkide jaoks. See on emafirmat Fordi juhtiva Jim Hacketti strateegia.

Parker ütles, et suurim probleem on jääkväärtus. “Need sõidukid tulevad kuue kuni kaheteist kuu pärast tagasi. Just siis toimub sõidukite väärtuse vähenemine. Mida kauem sõidukid omanike käes püsivad, seda parem.”

Kuigi need abinõud võivad tunduda elitaarsena, väärib meenutamist, et esimest korda mitme kümnendi jooksul on Lincolni masinad (nt Navigator) muutunud kõrgelt hinnatuks. Kentucky tehasel, kus Navigatorit ehitatakse, on probleeme nõudlusele järele jõudmisega. Enamik uusi Lincolni maastureid veedab kaheksa kuni kümme päeva automüüjate parkimisplatsidel, enne kui uue kodu leiavad. Teistel Ford Motor Company sõidukitel kulub 28 kuni 34 päeva.

Mida rohkem Lincoln oma brändi taasleitud sära kaitseb, seda suuremat edu uue niši rajamine konkurentsitihedas keskonnas saadab. Kui plaani peaks saatma edu, sillutab see teed veel edukamale uute mudelite turuletulekule. Nimelt tõmbas Lincoln just katte uuelt kolme istmereaga Aviatorilt ja peagi peaks valmis saama ka uus Nautilus.