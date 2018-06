Sihvakas kaunitar

Et hoida suur masin võimalikult kergena, kasutatakse rohkel alumiiniumit ja süsinikkiuga tugevdatud plasti. Katus, uksed, kapott ja tulemüür on alumiiniumist, samas kui käigukasti tunnel on valmistatud just plastist.

Masina sisemus on ikka tuttavlik BMW, aga peidab endas ka mõningaid muudatusi. 8. seeria, nagu ka Z4 ja X5, kasutab iDrive'i info- ja meelelahutusüsteemi viimast versiooni, mis paikneb laial keskkonsoolil. Armatuurlaua ventilatsiooniavad on peened, rool jäme ja üldine väljanägemine kaasaegne ja sile.

Uus masin läheb müügile juunis ja esimesed autod jõuavad omanikeni novembris. Hinnad algavad Suurbritannias 87 000 eurost diiselmootoriga sõidukil ja bensiinimootoriga masina eest tuleb välja käia vähemalt 114 000 eurot.