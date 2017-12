Kas aktsiaturu kehvikutest saavad uue aasta staarid?

Ainult tellijale

Kaspar Allik 28. detsember 2017, 06:00

Ainult tellijale

Investorid peaksid meeles pidama, et 2017. aastal kehvemini esinenud aktsiatest võivad saada järgmise aasta tõusjad, kirjutab Reuters.

General Electric, 125aastane konglomeraat, on sel aastal kaotanud 45 protsenti oma väärtusest. Ettevõte teeb pööret taastuvenergia poole ning Ghriskey usub, et firma suudab end uuesti tõusule pöörata.

Mõned 2016. aasta kehvemad aktsiad näitasid 2017. aastal head tõusu, nende hulgas Vertex Pharmaceuticals ja meditsiiniliste vahendite tootja Illumina. Mõlema aktsia hind on sel aastal tõusnud vähemalt 69 protsenti.

Longbow Asset Managementi portfellihaldur investeerib rohkem Kroger Co-sse ja teistesse supermarketitesse, mille aktsiate hinnad langesid juunis pärast Amazoni teadet Whole Foodsi ostmisest.

Kroger on aasta algusest langenud 20 protsenti ja kaupleb P/E suhtega 14. Ettevõtte viie aasta keskmine P/E on olnud 27.

Dow' koerad

"Dogs of the Dow" strateegiat järgivad investorid ostavad Dow Jones indeksi suurima dividenditootlusega aktsiaid, panustades, et need on üle müüdud. Praegu on sellised Verizon Communications, IBM ja Exxon Mobil – kõigi kolme dividenditootlus on vähemalt 3,7 protsenti.

Nimetatud kolm aktsiat pakkusid suurimat dividenditootlust ka aasta alguses, kuid ei esinenud tänavu hästi. Sama strateegiat järginud investor oleks ostnud ka Boeingut, mille aktsia hind on sel aastal suurenenud pea kaks korda, Caterpillarit, mis on tõusnud 64 protsenti, ja Cisco Systemsit, mis on tõusnud 28 protsenti.

Nike kaotas 2016. aastal 19 protsenti oma väärtusest, olles Dow Jonesi kehvim. Viimase 12 kuuga on spordirõivatootja aktsia hind aga 25 protsenti tõusnud.

Osaliselt Nike' konkurentsi tõttu on joogapükse tootev Under Armour sel aastal 48 protsenti väärtusest kaotanud. See teeb ettevõttest ühe suurima langeja S&P 500 indeksis.

Kehvematest aktsiatest alati tõusjaid ei saa, S&P 500 eelmise aasta kümnest kehvemast aktsiast suutis vaid neli tänavu indeksi enda tootlust lüüa.