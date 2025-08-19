Washingtoni kohtumine kukutas Euroopa kaitsetööstuse aktsiaid

Eileõhtune Ukraina sõja teemaline tippkohtumine Washingtonis Valges majas pani täna Euroopa kaitsetööstuse aktsiad suure hooga langema.
- Itaalia kaitsetööstusettevõtte Leonardo toodetav ründekopter AW249 Alpine Star.
- Foto: Leonardo
Itaalia kaitsekontsern Leonardo odavnes Milanos 9,69% ja Itaalia laevaehitaja Fincantieri 9,35%. Saksa soomukitööstus Rheinmetall vajus Frankfurdis 5,13% madalamale eilsest sulgumistasemest. SAABi B-aktsia taandus Stockholmis 7,66%, Theon Internationali aktsia Amsterdamis 6,65%, Kongsberg Gruppen Oslos 6,11% ja Thales Pariisis 4,28%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Euroopa peab Ukrainasse saadetavad relvad USA-le kinni maksma, sest see on USA presidendi Donald Trumpi poliitika, tõdes julgeolekuekspert Rainer Saks.
Saksamaa kaitsetööstushiiu Rheinmetall kasvutempo teises kvartalis aeglustus, kuna valitsuse vahetumine Berliinis põhjustas viivitusi uute tellimuste tegemisel, vahendab Financial Times.
Kui mõned aastad tagasi oli kaitsetööstus n-ö patune sektor, siis nüüd on investoritest rahvamass sinna teel, rääkis aasta investor Lev Dolgatsjov. Liikumine algas juba Ukraina täiemahulise sõja algusest.
Venemaa Ukrainale kallaletungimisest saadik on Euroopa kaitsetööstuse aktsiad kallinenud kordades ning see ralli ei ilmuta praegu erilisi väsimuse märke.
On laupäeva hommik ja ilmaga on vedanud, sest päike lõõskab ja temperatuur tõuseb pea 27 kraadini. Milline võiks veel olla parem päev ja nädalavahetus, et testida autot? Vahetan Auto Bassadone platsil oma auto uhiuue Santa Fe vastu. Esimese lõigu kuni koduni saan sõita üksi, siis liigume edasi juba koos perega. Soovin esmalt tunnetada autot ja näppida kõiki nuppe, mis on iga mehe õnnis hetk uue auto puhul.