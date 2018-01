Oracle'i suurkliendid on loobumas firma teenustest

Tehnoloogiafirma Oracle suurimad kliendid, e-kaubanduse liider Amazon ning kliendihaldustarkvara tootja Salesforce plaanivad peagi Oracle'i kulukast andmebaaside süsteemist loobuda, vahendab Bloomberg.

Siseallikate sõnul algatas Amazon Oracle'i alternatiivide otsingud juba 2000. aastate hakul ning on nüüdseks jõudnud vabavaralise NoSQL koodiga süsteemi kasutuselevõtuni.

Salesforce on töötanud välja aga oma versiooni Oracle'i andmebaaside süsteemist. Teemaga tuttava allika väitel loodab firma oma Sayonara nime kandva haldustarkvara juba lähiajal kasutusele võtta ning vabaneda Oracle'i teenustest täielikult aastaks 2023.

Oracle on Ühendriikide äritarkvara- ja riistvaratootja, mille käive pärineb tänapäeval eelkõige ettevõtte populaarse andmebaaside tarkvara müügituludest. Nimetatud toode on kasutusel pea kõikide USA jõukaimate börsifirmade sisesüsteemides. Aasta esimesel teisipäeval on Oracle'i aktsia odavnenud enam kui 2%.