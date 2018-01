Ford panustab elektriautodesse 11 miljardit

Ford teatas, et tahab järgmise nelja aasta jooksul tulla välja elektriautode ja hübriidide laia mudelivalikuga ning investeerida sellesse valdkonda 11 miljardit dollarit, vahendab CNBC.

Aastaks 2022 peaks Fordi mudelivalikusse lisanduma suisa 40 hübriidi ja elektriautot, millest 16 saavad olema elektrimootoriga neljarattalised.

Sealjuures on Fordi juhtkond varasemalt lubanud, et aastaks 2020 on ettevõte investeerinud elektriautode ja hübriidide tehnoloogiasse ning neljarattaliste tootmisse kokku 4,5 miljardit. Täna välja käidud 11 miljardit on seega suur kulutuste tõus.

Fordi juht Jim Hackett ütles möödunud aasta oktoobris, et järgmise viie aasta jooksul püüab autotootja kokku tõmmata kultusi suisa 14 miljardi dollari jagu ning püüab oma tootmisfookuse senistelt sedaankerega ning sisepõlemismootoriga autodelt suunata veokitele ning elektriautodele.

“Me võtame oma kõige ikoonilisemad autod ning paneme neile elektrimootori peale,” on Ford lubanud. “Kui me tahame olla elektriautode turul edukad, peame me seda tegema läbi oma kõige populaarsemate autode.”

Suurematest autotootjatest on oma kindla sihiku elektriautodele välja öelnud näiteks General Motors, Toyota ja Volkswagen.