Tagasi ST 15.04.25, 10:38 Ladude automaatne täislahendus muudab laotöö kiireks ja veavabaks Moodsad laolahendused sisaldavad lisaks digitaalsele tarkvarale ning robottõstukitele pool- ja täisautomaatseid riiulisüsteeme, tornladusid ning komplektseid turvalahendusi, mis lahendavad kogu ettevõtte siselogistika. Willenbrock Baltic OÜ projektijuht Jaan Viita rõhutab, et oluline on vaadata siselogistikat tervikuna, sest vaid nii saab välja töötada maksimaalset kasu toova terviklahenduse.

Foto: Willenbrock Baltic OÜ

„Kõige olulisem on mõelda automaatsete lahenduste puhul tervikuna läbi kogu ettevõtte siselogistika toimimine alates kaupade või tooraine vastuvõtmisest ja tootmisest kuni lao ning kaupade väljastusalani. Kui tootmises lisada automaatne materjalikäitluslahendus näiteks kaupade komplekteerimisalale, aga jääb läbimõtlemata, kuidas see mõjutab kaupade vastuvõtmisega, pakkimise või väljastamisega seotud protsesse, võivad tekkida automaatlahenduse kõrvale tülikad uued pudelikaelad,” toob Viita näite. Nii võivad eksimused planeerimisprotsessis osutuda kalliks koolirahaks ning seega on mõistlik enne investeeringut konsulteerida ja küsida abi terviklahenduse väljatöötamisel.

Hea lahendus sünnib tellija ja pakkuja koostöös. Ettevõte teab kahtlemata oma vajadusi ning materjali- ja kaubakäitlusega seotud protsesse kõige paremini. Willenbrock Baltic OÜ pakub tuge, põhinedes oma kogemustepagasile ja teoreetilistele teadmistele. „Rõhk on siinjuures kindlasti kogemustel. Vahel aga ei pruugi Eestis olev kogemustepagas olla piisav, siis kaasame parima tulemuse saamiseks välismaised eksperdid,” räägib Viita. „Ka selle mõistmiseks, millal on vaja leida eksperte piiri tagant, on vaja teatavat kogemust. Enamasti on seal sarnaseid muresid juba varem lahendatud ja omatakse valmislahendusi ning pole tarvis hakata kohapeal jalgratast leiutama.”

Esmalt tuleks laoomanikul kirjeldada võimalikult täpselt olemasolevat olukorda ning tuua välja probleemkohad, mida soovitakse moodsate lahenduste abil lahendada. Samuti tuleb läbi mõelda, mida tahetakse saavutada. Põhjaliku lähteülesande puhul on võimalik hiljem hinnata ka konkreetse projekti edukust.

„Terviklahendus nõuab omajagu finantsvahendeid ning seetõttu võib olla mõistlik teha investeeringuid etappide kaupa ja mitte panna korraga väga suurt summat uuenduste alla. See oleneb muidugi ettevõtte võimekusest. Aga igal juhul on mõistlik planeerida kohe alguses lao toimimine täislahendusena, et hiljem oleks võimalik järgmiste etappidega murevabalt edasi minna ega peaks midagi hakkama ümber ehitama. Ümberehitus on alati kallim kui kohe korralikult tegemine,” annab Viita nõu.

Foto: Willenbrock Baltic OÜ

Lao efektiivsust saab tõsta kordades Weland Solutions tornladude näitel

Willenbrock pakub Rootsi pikaajaliste kogemustega laoseadmete tootja Weland Solutionsi tornladusid, mida saab maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks edukalt ühendada teiste tarnijate pakutavate lahendusega. Welandi tornladu hoiab kokku ruumi ja muudab komplekteerimisprotsessi ning ladustamise kiiremaks.

Lahendus on veel tõhusam, kui sellele liita automaatne komplekteerimislahendus, näiteks valgustablood ehk pick and put to light lahendus. See lahendus näitab infotabloode abil, kust riiulist tuleb mitu toodet või karpi võtta ning komplekteerimiskärru või riiulile asetada. Viita sõnul tõstab selline automaatlahendus lao efektiivsust kordades, sest võimaldab veavaba rühmkomplekteerimist – selle asemel, et täita 1-2 tellimust, saab korraga täita näiteks 12-24 tellimust. Pick and put to light l ahendus saab toimida samaaegselt nii tornlaoga kui ka näiteks infotabloodega varustatud läbivoolu- või tavariiulitega.

Tarkvara on võtmetähtsusega

Lisaks on väga oluline roll komplekteerimistarkvaral. Komplekteerimistarkvara algoritmidest oleneb suurel määral komplekteerimise efektiivsus: millised tellimused omavahel rühmadesse panna, et tornlaod oleksid võimalikult ühtlaselt kasutuses ning oleks võimalik väheste tornlao töötsüklite arvuga komplekteerida maksimaalselt tellimusi. Hea komplekteerimistarkvara koordineerib ka kaupade paigutamist tornladudesse, mille tulemusel on hilisem komplekteerimistegevus efektiivsem.

Parim laolahendus sünnib tellija ja pakkuja koostöös

Erinevate automaatsete lahenduste kombineerimine

Willenbrocki terviklahendused töötavad edukalt nii ladudes, terminalialades kui ka näiteks kondiitri- ja pagariettevõtetes, võimaldades paberivaba rühmkomplekteerimist ning vähendades oluliselt komplekteerimistegevustele kuluvat tööaega ja komplekteerimisvigu. Parima lahenduse saab erinevaid automaatseid lahendusi kombineerides, näiteks panna koos tööle robottõstukid, konveierid ja komplekteerimislahendused.

Konkreetne automatiseerituse tase ja lahendus sõltub tellija eesmärkidest, tasuvusajast ja ka üldistest, vahel raskesti mõõdetavatest kaudsetest mõjudest protsesside efektiivsusele. Automaatsete lahenduste kasutuselevõtt võimaldab säästa oluliselt tööjõudu, kuid see ei tähenda alati töötajate vähendamist – enamasti leitakse töötajatele keerukamad ja suurema lisandväärtusega tööülesanded. Kõrgem automatiseerituse tase võimaldab täita tellimusi kiiremini ja veavabamalt, mis suurendab kliendirahulolu.

„Kuna Willenbrock Baltic OÜ on automaatseid tõstukeid ja tornladusid müünud Eestis juba mõnda aega, omame head kogemust ning arusaama erinevatest lahendustest ning võimalikest probleemidest. Oluline on teoreetiliste teadmiste pagas, kuid kindlasti on veelgi olulisem reaalne kogemus, mis võimaldab paremini ette näha võimalikke ohte ja probleemkohti ning aitab neid vältida,” sõnab Viita.

Tema sõnul taandub enamasti automaatika kasutuselevõtt tasuvusarvestusele. „Eesmärgiks võiks olla, et automaatsele laolahenduste ning robottõstukite tasuvusaeg jääb alla viie aasta ning tornlao puhul alla kolme aasta. See eeldab aga põhjalikku siselogistika läbimõtlemist ning protsesside muutmist. Samas peab automatiseerimise planeerimise protsessis olema valmis ka selleks, et planeeritav automaatne lahendus ei osutugi majanduslikult ega mingil muul viisil tasuvaks. Aga isegi kui jõutaksegi analüüsietapis sellele järeldusele, on esmapilgul tühja läinud töö ikkagi kasulik, sest see on positiivne, et välditakse suuremat kulu.”

Willenbrock Balitc OÜ tingimusteta eesmärk on lahendused, mis on klientidele päriselt kasulikud ning millega kliendid on rahul – seetõttu on olulisem õigeid otsused kui lühiajaline müügiedu. Kui planeeritav automatiseerimise lahendus osutub otstarbekaks, tuleb aga olla valmis muudatusteks, sest automaatseid laolahendusi ei saa niisama lihtsalt olemasolevatesse olukordadesse sobitada.

Tekkis huvi? Küsi lisainfot või pakkumist:

Jaan Viita, projektijuht

Willenbrock Baltic OÜ