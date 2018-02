Arco vara müüs Bulgaaria kinnisvarafondi

Arco Vara müüs 333 000 euro eest Bulgaaria kinnisvarafondi, sest sellel ei nähtud tulevikus funktsiooni, selgub börsiteatest.

Arco Vara teatas, et müüb Bulgaarias oma kinnisvarafondi Arco Real Estate Fund REIT. Fondis on Arco Varal 100protsendiline osalus ning see on noteeritud ka Sofia börsil.

Fond loodi 2015. aastal ning selle eesmärgiks oli kaasata kapitali kontserni Bulgaaria arendustesse. „Kuna kontserni Bulgaaria arenduste jaoks suudeti raha kaasata 2018. aasta jaanuaris toimunud aktsiaemissiooni kaudu ning fondil ei tundunud olevat tulevikus head rakendust, siis otsustas juhatus tütarfirma ära müüa,“ kirjutati börsiteates.

Osalus müüdi väikese kasumiga 333 000 euro eest. Ettevõte kirjutab, et tehing ei oma olulist mõju Arco Vara Asi majandustegevusele ja finantsnäitajatele.