Dropbox – ettevõte, kelle hävingut tehnoloogiagigandid ootaksid

Dropbox on hoolimata arvukatest kosilastest suutnud siiski nii-öelda vallaliseks jääda.

Lisaks Apple’ile on ka Google ja Microsoft välja tulnud pilvelahendusega, kus kasutajad oma dokumente, pilte ja muid faile hoida saavad. Dropbox on teatanud, et tulevikus saab konkurents olema ilmselt veelgi vingem.

Ettevõtetele andmete pilves hoiustamise teenust pakkuv Box läks börsile 2015. aastal. “Meie tegime oma ettevõtted enne seda, kui suured rivaalid omadega välja tulid,” ütles ettevõtte juht Aaron Levie.

Seetõttu on Dropboxi investorid märganud, et Hustoni kasuks räägib tema kalkuleeriv mõistus. “Paljusid teisi võiks häirida see, et konkureerivateks ettevõteteks on firmad, kelle koguväärtus on mitu triljonit dollarit. Aga teda mitte,” ütles Dropboxi investor Hadi Partovi CNNile.

Rivaalid siiski hirmutavad

Tegelikult oleks võrdlemisi naiivne mõelda, et investorid Dropboxi vastu ülemäära suurt huvi tunnevad. Hoolimata sellest, et ettevõte on omas valdkonnas pioneer, võivad suured konkurendid väiksemale kiiresti 1:0 teha.

Manhattan Venture Partnersi uuringute juht Santosh Rao märkis CNN-ile, et tegelikult pole tarvis ilmtingimata Dropboxi, et kõiki selle pakutavaid teenuseid kätte saada. “Ilma Dropboxita suudaks elada küll,” ütles ta.

Viimane ei tähenda mõistagi, et Dropbox hukule oleks määratud. Rao tõdes siiski, et ilmselt ootab Dropboxi ees pigem Twitteri kui Facebooki saatus. “Sellel pole küll masse võluvat efekti nagu näiteks Facebookil, kuid on pigem nišiturg,” selgitas ta, märkides, et tegu pole sugugi halva asjaga.

Asjalikud majandusnäitajad

Dropbox jõudis möödunud aastal esmakordselt 1 miljardi dollari suuruse käibeni. Sellest hoolimata maadleb ettevõte endiselt nukrate kahjuminumbritega, mis jäid möödunud aastal 100 miljoni dollari juurde.

Siiski ei saa öelda, et tehnoloogiastandardeid arvestades asjalood kehvad oleksid. Kui võtta arvesse näiteks Snapchati käekäiku, siis on Dropboxil perspektiiv parem: erinevalt Snapchatist ei ole Dropboxi kahjuminumbrid ajas kasvanud.

Samuti ütlevad analüütikud, et Dropboxi väärtus, mida hinnatakse 7,4 miljardi juurde, on igati mõistlik.

Renaissance Capitali analüütik Matt Kennedy ütles CNN-ile, et esmapilgul ei tundu Dropboxi IPO õudus olevat, kuna eksperdid ei too ettevõtte IPOle hinnangut andes paralleele ebaõnnestunud börsileminekutega.

Tehnoloogiamaailmas on lähiaastail oodata põnevat IPO-aega. Jagamismajanduse tuntud esindajad Lyft, Uber ning Airbnb peaksid börsile minema. Muusika striimimise keskkond Spotify teatas mõni päev tagasi, et ettevõtte aktsiatega saab hakata kauplema 3. aprillil New Yorgi börsil.