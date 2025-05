Tagasi 02.05.25, 14:07 Ähvardavast pankrotist kiire kasvuni: vitamiinijookide maaletooja januneb uute turgude järele Gert-Kristjan Rungi asutas hulgimüügifirma GKR Trade, kui oli alles 19aastane. Et äri käima saada, kirjutas ta pea 150 kirja erinevatele ettevõtetele, sealhulgas kiirtoidurestoranile KFC, sooviga neid Balti riikides esindama hakata.

Gert-Kristjan Rungi on GKR Trade’is tegevjuhi kohast loobunud. Nüüd täidavad tema aega arendustegevused ja pere.

Foto: Kattri Ann Lindam

Juhuse tahtel läks aga nii, et Rungi esimeseks ametlikuks esindatavaks osutus Rootsi vitamiinijoogibränd Vitamin Well. Rungi oli nüüdseks eestlaste seas populaarseks kujunenud karastusjoogi ise avastanud reisides.

Vitamin Welli omanik Jan Enhager on ühtlasi Rungi üks suurimaid mentoreid, kellelt ta on õppinud ettevõtte ja brändi üles ehitamist ning tiimi juhtimist. "Just eelmine nädal käisime koos lõunal," räägib Rungi.

Nüüdseks on GKR Trade 'ist kujunenud hulgimüüja, kellele tuleb uute brändide pakkumisi rohkelt, ütles Rungi. "Aastas võtame neist vastu maksimaalselt ühe. Kui sedagi."

Algus oli raske Kui esimene autotäis vitamiinijooke Eestisse jõudis, ei olnud kaupluste ostujuhid neid ikkagi valmis müügile võtma. Pärast poolt aastat mõõna oli Rungi valiku ees – kas panna äri kinni või suruda end kuidagi raskustest läbi. "Olin juba selle esimese variandi poole kaldu, kuna tooted hakkasid aeguma ja valgust kuskilt ei paistnud," meenutab Rungi. Lõpuks ulatas päästerõnga Selver, kes Vitamin Welli esimesena oma sortimenti võttis. Rungi tegutses esimesel aastal peaaegu üksi, abiks koostööpartnerid, kuid teisel aastal hakkas ka meeskond kasvama. Tihedale esimesele tegutsemisaastale vaatab Rungi tagasi tänutundega. "Tean detailselt, millega mõni ametikoht meil tegeleb. Mis on raskused, väljakutsed, kuidas inimesi suunata, kui neil on mure," räägib Rungi. Kiire kasv ja uued turud Pärast 13 tegutsemisaastat on GKR Trade jõudnud esimest korda ka kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide edetabelisse. Kiire kasv või koht edetabelis pole olnud aga eesmärk omaette. Rungi sõnul aitas viimase kolme aasta kiirele arengule kaasa eelneva kümne aasta jooksul laotud vundament. "Maailma olukord mõjutas käivet, mis jäi baasist madalamaks, aga samal ajal tegime palju ettevalmistusi järgmisteks aastateks. Pärast koroonat oli ka suur tarbimisbuum," räägib Rungi. Neil aastatel ei eksperimenteerinud ettevõte uute projektide või brändidega, vaid keskendus tugevatele ja end tõestanud brändidele. Kasuks on tulnud ka see, et tervislikumaid tooteid ostetakse järjest rohkem. Nüüd on GKR Trade'i eesmärk saada tugevamaks kogu Baltikumis. Lätis ja Leedus juba ka tegutsetakse, kuid eesmärk on saada sealsel turul sama tugevaks kui kodus Eestis. Lisaks alustati testprojektiga Soomes. Tegevjuhi rolli taga ei igatse

Oluline aspekt kiire kasvu saavutamisel on Rungi sõnutsi olnud ka uue tegevjuhi tööle asumine. Aastal 2021 andis Rungi tegevjuhtimise üle Georg Kaasikule. Kaasikut kirjeldab Rungi kui särasilmset võtmetöötajat ja suurt jõudu ettevõttes. "Nägin ise, et juhtimisse oleks vaja värskust," tunnistab Rungi. Lisaks soovis ta tegeleda rohkem arendustegevusega.

Rolli üleandmine ei olnud Rungi jaoks keeruline, sest uus tegevjuht oli ettevõttega varasemalt kursis. Vastupidiselt tänasele päevale oli algusaastatel tal hoopis raskem ülesandeid teistele delegeerida. "Aastatega tekkis arusaam ja vilumus, et võib julgelt asju inimestele üle anda ja tihti on need tulemused paremad, kui su enda tehtult."

Kas lihtsalt omanikuna on kohustusi laual rohkem või vähem? "Hetkel on neid jälle rohkem seoses uute suundade ja arengutega, nagu näiteks Baltikum, Soome, struktuursed muudatused, meeskonna kasvatamine," loetleb Rungi tegevusi, millega ta igapäevaselt toimetab. Juhi rolli ta aga tagasi ei kipu.

Mida arvab Rungi aga tihenevast konkurentsist? Millist rolli täidab ettevõttes Rungi ema? Milline on hulgimüügiäris läbilöömise saladus? Milliste ootustega vaatab Rungi GKR Trade'i tulevikku? Nendele küsimustele saab vastused saatest "Kiired ja vihased".

Saadet juhib Julia Laidvee.

