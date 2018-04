Teslat ootab ajaloo olulisim nädal

Tesla teatab sel nädalal eelmise kvartali Model 3 tootmisnumbrid ning analüütikud usuvad, et viimaste sündmuste taustal võib tegu olla ettevõtte ajaloo ühe olulisema nädalaga.

Tesla on viimasel ajal äganud üksnes probleemide käes: aktsia hind on langemas ning investoreid teeb väga murelikuks hiljuti avalikuks saanud autoõnnetus: nimelt kihutas Tesla isesõitval režiimil töötav neljarattaline märtsi lõpus vastu teepiiret ning autojuht hukkus. USA transpordiohutusamet on asja uurima asunud.

Kuigi Tesla tegemiste ja prognoosidega kursis olijad teavad, et ettevõtte eesmärgid ja tulevikuprognoosid on alati ehk liigagi ambitsioonikad, võib investorite kannatus peagi katkeda, kirjutab Business Insider. Tõsi, Tesla ei anna sel nädalal teada oma kvartalitulemusi, need tulevad alles maikuus. Samas avalikustatakse Model 3 tootmisnumbrid, mis Wall Streeti prognooside kohaselt jäävad alla eesmärgiks seatud 2500 autole nädalas.

Business Insider kirjutab, et kuna autotööstuses paneb rattad käima just raha, on investorite tähelepanu lisaks tulemustele ka võlakirjareitingutel. Reitinguagentuur Moody’s alandas Tesla võlakirjareitingu aga hiljaaegu rämpsu tasemele, mis ei anna taas põhjust optimismiks. Nii võib tekkida küsimus, kas Tesla end võlgu elades finantsilises mõttes üles ei poo.

Autotööstuses on pankrotistumine kiire tulema, näitena võib tuua kasvõi General Motorsi, mis läks pankrotti 2008. aastal.

Tesla aktsia on täna kukkunud 6,7% võrra, 248,41 dollarini.