Silen avab uuel aastal tehase USAs

Eesti vaikuseruumide tootja Silen avab järgmisel aastal USAs kokkupanekutehase hoolimata sellest, et tollitariifide tõus on tekitanud ebakindlust nii tootjate kui ka edasimüüjate seas.

Tehase rajamise eesmärk ei ole otseselt tariifide mõju maandamine, vaid hoopis tarnekiiruse parandamine, ütles ettevõtte juht Endrus Arge . „USAs on kiirus konkurentsieelis – klient ootab lahendust nüüd ja kohe, mitte nädalaid,“ selgitas Arge teates. Tehase täpset asukohta pole Silen nõus veel ütlema, kuid eesmärk on, et uksed avanevad 2026. aastal.