USA pank peab maksma üks miljard dollarit trahvi

Kaks USA järelevalveametit on pakkunud Wells Fargole välja maksta üks miljard dollarit trahvi, et lahendada vastastikusel kokkuleppel autokindlustuse ja eluasemelaenude väljastamisega seotud rikkumised, vahendab Thomson Reuters.

Wells Fargo, mis on USA suuruselt kolmas pank, ütles, et see võib tähendada, et ta peab täna avaldatud kolmanda kvartali tulemusi veel korrigeerima, et kajastada lõplik trahvikokkulepe järelevalveametitega.

Aktsiaanalüütikute sõnul ei löö ühe miljardi dollari suurune trahv erilist auku Wells Fargo bilanssi, kuid aega võib võtta mainekahjust paranemine.

Wells Fargo sattus järelevalveametite vaatluse alla 2017. aasta suvel. Wells Fargot süüdistati selles, et ta juhatas vähemuste esindajad võtma laene, mis käis neile üle jõu, mis tähendas kõrgemaid tasusid, maksejõuetuse määrasid ning suuremas mahus tagatisvarade äravõtmist, kui seda võis näha valgenahaliste laenajate puhul. Samal ajal teenisid panga töötajad selliselt väljastatult laenude pealt boonuseid.

Wells Fargo tegi järelevalveameti ja investorite jaoks eelmisel aastal tugeva muutuse organisatsiooni struktuuris, muutis nõukogu ja juhatuse koosseisu ning palkas uue vastavuskontrolli juhi. Kuid see ei rahuldanud USA Föderaalreservi (USA keskpank), mis seadis käesoleva aasta veebruaris Well Fargole piirangud panga edasise kasvu osas, nii et see ei tohi suurendada oma bilansimahtu üle 2017. aasta taseme, enne kui pole tehtud sisemised muutused riskijuhtimise osas.

„Panga bilanss on kasumi kasvumootor,“ ütles Edward Jonesi analüütik Kyle Sanders Thomson Reutersile. „Wells Fargole seatud piirangud hoiuste edasiseks kaasamiseks ja laenumahu kasvuks põhjustavad Wellsile lähiajal tõenäoliselt teiste pankadega võrreldes aeglasema kasumi kasvu.“

Wells Fargo prognoosib, et bilansi kasvatamise piirangud vähendavad käesoleva aasta kasumit 300 kuni 400 miljoni dollari võrra.

Hoolimata probleemidest teatas pank täna, et esimeses kvartalis kasvas kasum 6% võrra 5,53 miljardi dollarini, mis tegi aktsiapõhiseks kvartalikasumiks 1,12 dollarit. Analüütikud olid keskmiselt oodanud 1,06 euro suurust aktsiapõhist kasumit.

Samal ajal panga kogutulud langesid 1,4% võrra 21,93 miljardi dollarini. Kogu laenuportfell vähenes 1,2% võrra 947,3 miljardi dollarini, mille põhjustas peamiselt Wellsi väljastavad laenud oma kohalike pankade üksuses, mis sisaldab endas ka tarbijalaene.

Wells Fargo aktsia on paar tundi enne börsi sulgumist 3,2% miinuses 51 dollari peal.