Netflixi tulemused täna hilisõhtul

USA televisiooni voogedastuskanal Netflix toob täna peale USA turu sulgumist välja oma esimese kvartali tulemused. Aktsiapõhiseks kasumiks ootavad analüütikud 0,63 dollarit, võrreldes eelmise kvartali 0,40 dollariga, vahendab Benzinga investeerimisportaal. Netflixi aktsia on senini olnud käesoleva aasta S&P 500 indeksi aktsiatest paremuselt teine tõusja Nektar Therapeuticsi järel, olles investorite vara väärtust kasvatanud 53% võrra.

Netflixi esimese kvartali müügikäibeks prognoosivad aktsiaanalüütikud keskmiselt 3,7 miljardit dollarit, mis teeks aastaseks käibe kasvuks 39,8%. Netflix on ise prognoosinud, et kohandatud aktsiapõhine kasum tuleb sama, mis analüütikud on prognoosinud ehk 0,63 dollarit, kuid müügikäibeks on firma ise prognoosinud veidi väiksema numbri ehk 3,6 miljardit dollarit.

Netflix on kasvu osas üha rohkem sõltuvuses väljaspool USA-d toimuvast tellijate arvu kasvust. Nii tõusis eelmise aasta neljandas kvartalis USA tellijate arv 1,98 miljoni võrra ning väljaspool USA-d oli tellijate arvu netokasv 6,36 miljonit. Kuna Netflixi jaoks on esimene kvartal neljandast kvartalist nõrgem, siis ootab firma juhtkond esimesel kvartalil 1,45 miljoni tellija lisandumist USA-s ning 4,9 miljoni tellija lisandumist rahvusvaheliselt.