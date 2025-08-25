Tagasi ST 25.08.25, 11:28 Juhtimiskvaliteet määrab, kui kauaks töötaja ettevõttesse jääb Playtech Estonia andmehaldustoote osakonna juhataja Ivo Tamm ja tarkvara testimise tiimijuht Jorma Pärn on kahepeale ettevõttes töötanud 31 aastat. Meeste sõnul sõltub inimeste firmas püsimine suuresti just juhtimiskvaliteedist ning sellest, kas töötajate pidev areng võimaldab teha ettevõtte-sisest karjääri.

Playtechi kontor.

Foto: Jassu Hertsmann

Ivo Tamm ütles, et kõige enam peab juht usaldama oma alluvaid, sest vastasel juhul hakatakse pideva kontrollimise ja mikromanageerimisega segama töötajate töösooritust. „Eks see otsus, kas usaldada töötajaid, peab tulema enda seest – muidu head tulemust ei tule,“ kinnitas ta. Jorma Pärna sõnul aitab tal enda juhi kompetentsi tõsta coach’i väljaõpe ja oma otsese juhi toetus.

Sisuturundussaates “Minu karjäär” räägitakse, millised juhtimisvõtted annavad häid tulemusi, kuidas juhi julgustavad sõnad mõjuvad positiivselt ka aastaid hiljem ning kuidas ehitada üles juhtimiskultuur, mis hoiab töötajad ettevõttes ka aastate pärast.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

Artikkel jätkub pärast reklaami