Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,33%296,28
  • OMX Riga−0,41%915,97
  • OMX Tallinn−0,33%2 028,02
  • OMX Vilnius0,18%1 221,53
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,51
  • OMX Baltic−0,33%296,28
  • OMX Riga−0,41%915,97
  • OMX Tallinn−0,33%2 028,02
  • OMX Vilnius0,18%1 221,53
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,51
  • ST
  • 25.08.25, 11:28

Juhtimiskvaliteet määrab, kui kauaks töötaja ettevõttesse jääb

Playtech Estonia andmehaldustoote osakonna juhataja Ivo Tamm ja tarkvara testimise tiimijuht Jorma Pärn on kahepeale ettevõttes töötanud 31 aastat. Meeste sõnul sõltub inimeste firmas püsimine suuresti just juhtimiskvaliteedist ning sellest, kas töötajate pidev areng võimaldab teha ettevõtte-sisest karjääri.
Playtechi kontor.
  • Playtechi kontor.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Ivo Tamm ütles, et kõige enam peab juht usaldama oma alluvaid, sest vastasel juhul hakatakse pideva kontrollimise ja mikromanageerimisega segama töötajate töösooritust. „Eks see otsus, kas usaldada töötajaid, peab tulema enda seest – muidu head tulemust ei tule,“ kinnitas ta. Jorma Pärna sõnul aitab tal enda juhi kompetentsi tõsta coach’i väljaõpe ja oma otsese juhi toetus.
Sisuturundussaates “Minu karjäär” räägitakse, millised juhtimisvõtted annavad häid tulemusi, kuidas juhi julgustavad sõnad mõjuvad positiivselt ka aastaid hiljem ning kuidas ehitada üles juhtimiskultuur, mis hoiab töötajad ettevõttes ka aastate pärast.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Juhtimiskvaliteet määrab, kui kauaks töötaja ettevõttesse jääb
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.
  • ST
  • 25.08.25, 10:31
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
2
Uudised
  • 24.08.25, 06:00
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
3
Majandustulemused
  • 23.08.25, 18:22
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
4
Uudised
  • 22.08.25, 16:58
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
5
Uudised
  • 22.08.25, 06:00
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
6
Uudised
  • 22.08.25, 16:30
“Selge oht finantssektorile.“ Kohus jättis makseasutusele tegevusloa alles, praeguseks

Viimased uudised

  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.25, 11:28
Juhtimiskvaliteet määrab, kui kauaks töötaja ettevõttesse jääb
Börsiuudised
  • 25.08.25, 11:11
Taani suurima energiaäri aktsia odavnes 18%
Arvamused
  • 25.08.25, 10:52
Erik Laur: Powell kardab, aga mitte Trumpi
  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.25, 10:31
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju
Saated
  • 25.08.25, 10:25
Järvan versus Tuleva. Äripäeva hommikuprogrammis peeti maha pensionidebatt
Saated
  • 25.08.25, 09:23
LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa
Uudised
  • 25.08.25, 08:03
Raadiohommikus: pensionidebatt, pärandustülid, aktsiaideed ja finantsvabadus Balil
Suur lugu
  • 25.08.25, 06:00
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Kui Jerome Powell (pildil) langetab intresse ajal, mil Donald Trump seda avalikult nõuab, kuulutab president selle kindlasti oma võiduks, märgib SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.
Erik Laur: Powell kardab, aga mitte Trumpi
Hommikuprogrammi intervjuus tuli LHV analüütiku Raido Tõnissoniga juttu veel ka sellest, millele Tallinna börsil käpp peale panna.
LHV analüütik tutvustab, mida kohalikest börsiettevõtetest osta ja mida müüa
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Kolmapäeval avaldab Nvidia möödunud kvartali majandustulemused.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Inteli tegevjuht Lip Bu Tan hoiatas möödunud kuul, et kui suuri kliente ei leita, võib Intel olla sunnitud lepingulisest kiibitootmise ärist loobuma.
Trumpi rahasüst ei pruugi kiibigiganti päästa
Tartu Milli omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk paistsid mullu silma muu hulgas riigi raudteefirma Operaili ostuga.
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Droon kukkus alla Peipsi järve Venemaale kuuluval alal.
Venemaal kukkus Peipsi järve droon
Droon tõenäoliselt plahvatas
Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.
  • ST
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju
Meretuuleparke arendava Ørstedi aktsia on sel aastal odavnenud 48% ja väärtusest on minema pühitud 8 miljardit dollarit.
Taani suurima energiaäri aktsia odavnes 18%
Trumpi avaldus pani kiibitootja aktsia tõusma.
USA ostab tüki raskustes kiibitootmise gigandist
Lev Dolgatsjov
Lev Dolgatsjov oma viimasest tehingust: kasutasin ära turu ülereageerimist
LHV Kasvukonto eksperimendis on minu ja liidri Marko Oolo vaheline kuristik nüüd juba üle 4600 euro.
Panus Hiinale viis mind jälle miinusesse
Hiljuti avatud Pärnu kolmas sild mängis foto tegemise kohana proovitud Rolls-Royce Ghost Black Badge’i sinimustvalge olemusega kenasti kokku.
Sinine ja Black Badge ja valge ‒ teate, Eesti meenutab mõnes mõttes Rolls-Royce’i

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    0 k 22 p 21 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Uudised
  • 24.08.25, 06:00
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Tartu Milli omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk paistsid mullu silma muu hulgas riigi raudteefirma Operaili ostuga.
Majandustulemused
  • 23.08.25, 18:22
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.
Uudised
  • 24.08.25, 17:51
Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid
Dow Jonesi tööstuskeskmine saavutas reedel uue rekordi.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 00:59
Powelli kõne lükkas USA aktsiad rallima
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Uudised
  • 22.08.25, 16:58
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Hiljuti avatud Pärnu kolmas sild mängis foto tegemise kohana proovitud Rolls-Royce Ghost Black Badge’i sinimustvalge olemusega kenasti kokku.
Suur lugu
  • 23.08.25, 06:00
Sinine ja Black Badge ja valge ‒ teate, Eesti meenutab mõnes mõttes Rolls-Royce’i
Vanagas Grupi ja Cituse asutaja Mindaugas Vanagas.
  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.25, 10:31
Leedu kinnisvaraarendaja pakub reedeni 9,5% tootlusega võlakirju

Podcastid

Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
Investeerimisportfell 2030
Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
00:00
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
Investor Toomase tund
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
00:00
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Kuum tool
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Tippkohtumine
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Äripäev eetris: torm spordiäris paiskab praeguse turu segamini
Äripäev eetris
Äripäev eetris: torm spordiäris paiskab praeguse turu segamini
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
Hommikuprogramm
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Kuula intervjuust kui palju teenib AS Vireen sigalate pealt tulu, mis saab sigadest edasi ja kas hukkamiste maht hakkab täis saama.
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025