Raadiohommikus: uutest maksudest ja droonisõjast

Hommikut veavad ajakirjanikud Kristjan Kurg ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade: Minu karjäär”. Külas on Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits, kes on tegutsenud Tallinna Ülikoolis alates aastast 1991. Räägime külalisega elukestva õppe vajalikkusest ja kasulikkusest, täiendusõppest ja sellest, millal või miks kindlaid õppevorme oma õpiteekonnal valida.

Samuti joonistub vestluse käigus välja, millised on elukestva õppija iseloomuomadused ja mida peaks endas arendama, et muutlikus maailmas hakkama saada. Marge Kõrvits annab soovitusi inimestele, kellel on kõhklusi õppima asumisel.

Saatejuht on Helena Viiroja.

11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”. Ajal, mil Eestis hakkab sügis vaikselt juba uksele koputama, sukeldume seekordses saates hoopis eksootilisemasse ja soojemasse keskkonda, nimelt Indoneesias asuva troopilise Bali saare kinnisvaramaailma telgitagustesse.

Räägime Bali saarel resideeruva kinnisvaraarendaja ja ettevõtte Venture Villas Bali asutaja ja juhi Karl Urbanik uga Bali saare kinnisvarasse investeerimise võimalustest, sealsetest üllatuslikest tootlustest ja sellest, mis teeb selle saare eestlaste jaoks atraktiivseks investeerimiskohaks.

Saates tuleb juttu, kuidas Urbanik alustas 7000eurose algkapitaliga Bali saarel kinnisvaraäri. Arutame ka Bali maaomanduse eripärasid, välisinvestorite maksusoodustusi ning saame kaasa ka hulgaliselt praktilisi nõuandeid.