Raadiohommikus: uutest maksudest ja droonisõjast

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime droonisõja ohtudest ja arengutest ning uutest maksudest, mis hakkavad koormama kolmandatest riikidest saabuvaid kaupasid, kuid ka kahe sektori ettevõtete käekäigust.
- Teisipäeva hommikul saab kuulata Äripäeva raadiost intervjuud kaitsetööstusettevõtte Defsecintel Solutions juhi ja osaniku Jaanus Tammega, kellelt uurime droonisõja arengu, töösturi käekäigu ja plaanide kohta.
- Foto: Liis Treimann
Droonisõja arengutest räägime kell 7.30 sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse ekspert Andrus Padariga. Samal teemal jätkame kell 8, kui vestleme kaitsetööstusettevõtte Defsecintel Solutions juhi ja osaniku Jaanus Tamm
ega, kellelt uurime ka töösturi käekäigu ja plaanide kohta.
Kell 8.30 uurime kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhatajalt Laura Remmelgaselt, mida tähendab ettevõtjatele uuest aastast jõustuv süsiniku piirimeede, millega lisatakse tollimaks mitmele kolmandatest riikidest saabuvale tootele.
Pärast kella 9 tuleb Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv rääkima, kuidas läheb elektriehitajatel ja programmeerijatel.
Hommikut veavad ajakirjanikud Kristjan Kurg ja Ireene Kilusk.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade: Minu karjäär”. Külas on Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits, kes on tegutsenud Tallinna Ülikoolis alates aastast 1991. Räägime külalisega elukestva õppe vajalikkusest ja kasulikkusest, täiendusõppest ja sellest, millal või miks kindlaid õppevorme oma õpiteekonnal valida.
Samuti joonistub vestluse käigus välja, millised on elukestva õppija iseloomuomadused ja mida peaks endas arendama, et muutlikus maailmas hakkama saada. Marge Kõrvits annab soovitusi inimestele, kellel on kõhklusi õppima asumisel.
Saatejuht on Helena Viiroja.
11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”. Ajal, mil Eestis hakkab sügis vaikselt juba uksele koputama, sukeldume seekordses saates hoopis eksootilisemasse ja soojemasse keskkonda, nimelt Indoneesias asuva troopilise Bali saare kinnisvaramaailma telgitagustesse.
Räägime Bali saarel resideeruva kinnisvaraarendaja ja ettevõtte Venture Villas Bali asutaja ja juhi Karl Urbanik
uga Bali saare kinnisvarasse investeerimise võimalustest, sealsetest üllatuslikest tootlustest ja sellest, mis teeb selle saare eestlaste jaoks atraktiivseks investeerimiskohaks.
Saates tuleb juttu, kuidas Urbanik alustas 7000eurose algkapitaliga Bali saarel kinnisvaraäri. Arutame ka Bali maaomanduse eripärasid, välisinvestorite maksusoodustusi ning saame kaasa ka hulgaliselt praktilisi nõuandeid.
Saatejuht on Jana Saarkoppel.
13.00‒14.00 “Cleantech”.
Külas on Stargate Hydrogeni tegevjuht Marko Virkebau
, kellega räägime vesinikuturu hetkeseisust, uue tehase avamisest ja sellest, kuidas Eesti tehnoloogiaettevõte püüab muuta rohelise vesiniku tootmise odavamaks ja kättesaadavamaks.
Saate teises pooles on stuudios majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kestliku arengu valdkonna juht Kadi Kõiv, kellega tuleb jutuks riigi strateegiline vaade roheinnovatsioonile: millised on senised toetusmeetmed ja programmid, mis takistused selle arengut pidurdavad ning millised on Eesti tulevikuväljavaated vesiniku ja teiste rohetehnoloogiate arendamisel.
Saatejuht on Mart Valner.
15.00‒16.00 “Võitjate põlvkonnad”.
Kuuleme Lipuvabriku lugu kolme põlvkonna silmade kaudu. 30 aasta jooksul on ettevõtet juhtinud kaks põlvkonda: asutaja Toivo Tõeleid
i ämm Milla Asmu ja abikaasa Karina Tõeleid
. Juba üle 10 aasta on enda innovaatiliste ideedega panustanud ka kolmanda põlvkonna esindaja, perepoeg Jan-Erik Tõeleid
.
Saates kuuled, kuidas läks põlvkonnavahetus juhtimise üleandmisel ning missugune on eri generatsioonide nägemus Lipuvabriku arengust.
Saate toimetas Jana Palm.
