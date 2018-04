Kaspar Allik 17. aprill 2018, 13:45

Hiina avab autoturu välismaistele tootjatele, kirjutab Saksa ajaleht Handelsblatt.

Siiani on välismaised autotootjad saanud tegutseda, kui nad loovad Hiina ettevõttega ühisfirma, milles ei tohi olla suurem kui 50protsendiline osalus. Esimesena peaks sel aastal turg avanema elektriautode ja hübriidide tootjatele, tarbesõidukite piirangud peaks kukkuma 2020. aastal, sõiduautode piirangud 2022. aastal.

Kes müüs eelmisel aastal enim elektriautosid? Hiina kontsern BYD 114 000 sõidukit Beijingi BAIC 104 000 sõidukit BMW 102 000 sõidukit Tesla 101 000 sõidukit Volkswagen 70 000 sõidukit Daimleri aktsionär Geely 67 000 sõidukit Hiina SAIC 56 000 sõidukit General Motors 54 000 sõidukit Toyota 54 000 sõidukit Nissan 52 000 sõidukit

Uuest olukorrast on kõige rohkem võita Teslal, kes soovib avada tehase Shanghais. Veel võidavad regulatsioonist Daimler ja BMW ning ka General Motors ja Toyota, kelle jaoks oleks tootmine Hiinas võrdlemisi kerge tänu varasematele investeeringutele. Suurema surve alla satuksid Hiina enda autotootjad.

Saksa autotootjad on varasemalt silma paistnud Hiina ühisettevõtetega. Volkswagen on teinud koostööd komponentide ja autode ehitamiseks Shanghai Automotive Industry Corporationiga alates 1988. aastast ja koos First Automotive Worksiga alates 1991. aastast.

Daimleril on kaks ühisettevõtet koos BYD ja BAICiga, ning Daimleri suuraktsionär on ühtlasi Hiina autotootja Geely omanik Li Shufu.