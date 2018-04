Olympicu aktsiaid saab müüa kolmapäevani

Mait Kraun 30. aprill 2018, 14:02

OEG aktsiate ülevõtmispakkumine kestab kuni 2. maini – see tähendab, et aktsiaid on aega müüa veel kolmapäevani.