Millal tuleb Uber lõpuks börsile?

Uber tuleb eelduste kohaselt börsile 2019. aastal, ütles ettevõtte tegevjuht Dara Khosrowshahi.

„Me oleme ettevõtte profiili vaadates heas positsioonis, kasumlikkus ja marginaalid jätkavad paranemist,“ ütles Khosrowshahi. „Ma arvan, et me jõuame 2019. aastal ka aktsiaemissiooni teha. Maailmas võib palju asju juhtuda, aga meil on ka mõistlik puhver. Seega usun, et oleme heas positsioonis.“

Hiljem täpsustas Uber, et IPO plaanitakse korraldada 2019. aasta teises pooles. Asjaga kursis olev inimene ütles CNBC-le, et Uber tahab börsile tulla järgmise aasta lõpus, aga pankadega pole läbirääkimisi alustatud.

Eelmisel nädalal teatas Uber, et nende käive kasvas esimeses kvartalis tublisti ning kahjum vähenes. Ettevõtte käive suurenes 67 protsenti ning kahjum vähenes 49 protsenti.

Täna ilmus ka uudis, et Warren Buffett soovis aasta alguses Uberisse investeerida 3 miljardit dollarit. Investeeringu jättis Buffett aga erimeelsuste tõttu lõpuks tegemata.