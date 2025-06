Tagasi ST 02.06.25, 17:21 Kinnisvaraekspert: nutikad sisustuslahendused võivad tõsta uue korteri väärtust Kinnisvaraturg muutub kiiresti, sest koduostjate ja üürnike ootused kodule on ajas nihkunud. Kuna eluasemekulud kasvavad ja perede eelarved on pingul, eelistatakse üha enam kodusid, kuhu saab kohe sisse kolida ning millel on hea hinna-kvaliteedi suhe. See areng mõjutab oluliselt ka seda, kuidas arendajad ja sisekujundajad eluruume planeerivad. Kinnisvaraeksperdi sõnul teevad inimesed ostuotsuse kiiremini, kui nad ei pea tegema suuri lisakulutusi.

„Inimesed on teadlikumad ning otsivad terviklikke ja läbimõeldud lahendusi,“ ütleb Irina Piirmets, Merko Lahekalda arendusprojekti müügijuht. „Oluliseks trendiks on kujunemas koheseks sissekolimiseks valmis kodud ehk mida vähem peab inimene kolides investeerima, seda kindlamalt tunneb ta end ostu- või üüriotsust tehes.“

See trend on eriti nähtav 25–40-aastaste ostjate ja üürnike seas, kes hindavad aja kokkuhoidu ja praktilisi lahendusi, ilma et peaks tegema järeleandmisi stiilis või mugavuses. Kuna piir funktsionaalsete lahenduste ja unelmate disaini vahel hägustub, on ka sisekujunduses tekkinud uued suunad.

Piiratud ruum loob võimalusi nutikateks lahendusteks

Heaks näiteks on Merko Lahekalda arendus, mille näidiskorter kinnitab, et ka väikese pinnaga saab palju ära teha. Sisekujundajad seisid silmitsi tüüpilise tänapäeva väljakutsega: kuidas kujundada 43 m² suurune korter nii, et see oleks üheageselt stiilne ja taskukohane? Piiratud ruutmeetrite ja eelarve juures tuli saavutada maksimaalne funktsionaalsus ja esteetiline mõju. Seejuures tagada ka, et korteri hinnaklass oleks paljudele jõukohane.

„Soovisime, et sisekujundus oleks tervikuna läbi mõeldud, funktsionaalne ja kõnetaks klienti,“ tõdeb Merko müügijuht Irina Piirmets. „Oluline oli, et külastaja suudaks end kohe selles korteris elamas ette kujutada. Ja samas tahtsime näidata, et ilus ja hästi sisustatud kodu on ka jõukohane.“

Koostöös IKEA ärikliendi (B2B) sisekujundusteenusega kasutati Lahekalda projektis mitmeid uuenduslikke lähenemisi. IKEA äriklientide sisekujundaja Luisa Vanaselja tõi välja, et kõik algab põhjalikust planeerimisest. „Piiratud suurusega ruumide puhul on võtmeküsimus, kuidas jagada ruum loogilisteks ja mugavateks tsoonideks, säilitades samal ajal esteetilise terviku.“

Minimalism, milles on soojust ja karakterit

Lahekalda näidiskorteris valiti minimalismi või silmipimestavate mustrite asemel tagasihoidlikum tasakaalu loov lähenemine, mis küll ühelt poolt on visuaalselt silmapaistev, ent teisalt rahulikult mõjuv.

„Pastelltoonid, mida toetavad mustvalged detailid, loovad selge ja isikupärase üldpildi, mis sujuvalt kandub edasi ka rõdule,“ selgitab IKEA sisekujundaja Luisa Vanaselja. „Minimalistlikku stiili pehmendavad naturaalsed kangad ja soojad terrakotatoonid, mis lisavad hubasust ja kodusust.“

Kvaliteeti tasub tema sõnul panustada pindadel, mida palju kasutatakse – näiteks töötasapinnad või uksed–, samas kui teistes kohtades võib taskukohasemalt läheneda. Kontrastide ja erinevate tekstuuride kombineerimine lisab ruumile elegantsi ja isikupära. Neutraalne värvipalett mõjub rahustavalt, samas kui soojad elemendid ennetavad ruumi muutumist külmaks või isikupäratuks.

Isikupärased detailid efekti loomiseks

Hea valgus ja läbimõeldud aksessuaarid võivad väikese ruumi puhul teha imet. Selle asemel, et piirduda ühe laevalgustiga, kasutati Lahekalda näidiskorteris mitmesuguseid valgusteid eri kõrgustel ja tugevusega. Mitme valgusallika kasutamine loob ruumi sügavust ja meeleolu ilma suuri lisakulutusi tegemata.

„Voodi kõrval asuvad peeglivalgustid on korteri tõelised staarid,“ toob Vanaselja esile. „Peegel hajutab valgust, samas kui lampide kuju ja toon lisavad isikupära ning pehme valgus loob hubasust.“ Hoolikalt väljavalitud isikupärased detailid tagavad ruumile elegantse ja läbimõeldud väljanägemise.

Rõdu kui loomulik osa eluruumist

Et korter tunduks avaram, tasub rõdule läheneda kui elutoa pikendusele - mitte kui eraldiseisvale ruumile. Just seda soovitab IKEA äriklientide sisekujundaja Luisa Vanaselja. Kui rõdu on disainitud eluruumi loomuliku jätkuna, saab kogu pinda kasutada märksa tõhusamalt.

„Rõdu, mis jätkab elutoa stiili ja meeleolu, aitab oluliselt suurendada kasutatavat ruumi,“ kinnitab Vanaselja. „Lihtsasti paigaldatav terrassikate, sobivates toonides välimööbel ja väike abilauake loovad just selle mõnusa koduse tunde. Tulemus on avaram, kui korteri suurus esmapilgul lubaks arvata.“

Üks mööbliese, mitu kasutusviisi

Terves korteris on mööbel valitud nii, et see täidaks rohkem kui ühte rolli. Hoiulahendused on samal ajal ka sisekujunduselemendid, istumiskohad peidavad endas panipaiku ning dekoratiivesemed pole lihtsalt silmailuks, vaid ka praktilised. See mitmefunktsioonilisus aitab hoida kulud kontrolli all ja loob läbimõeldud, hästi toimiva keskkonna.

„Tulemus näitab, et maitsekas ja stiilne disain ei pea sugugi kallis olema,“ ütleb Merko müügijuht Irina Piirmets. „Lõpptulemuseks on praktiline, mugav ja hubane korter – IKEA meeskond tabas seda tasakaalu suurepäraselt.“

Merko müügijuhi sõnul kinnitab näidiskorteri külastajate tagasiside selle õnnestumist: „Paljudele meeldib soe ja kodune õhkkond ning hästi läbi mõeldud ja taskukohane lahendus. Inimesed tunnevad end seal kohe mugavalt ning suudavad end selles ruumis elamas ette kujutada. See aitab oluliselt kaasa ka müügiprotsessile.”

