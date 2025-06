Tagasi 08.06.25, 06:00 Taani tõstis pensioniea 70. aastani, ekspert selgitab selle kasulikkust Kuna inimeste eluiga pikeneb, siis tekitaks pensioniea kohandamata jätmine riigi rahakotile märkimisväärse koorma ‒ see on väljakutse, millega peavad paljud riigid seisma silmitsi, toonitab majandusteadlane Jesper Rangvid.

Foto: Andras Kralla

Taani otsustas mais, et tõstab pensionilemineku vanuse praeguselt 67. eluaastalt 2040. aastaks 70ni. Praktikas tähendab see, et otsus mõjutab kõiki neid, kes on sündinud 1971. aastal või hiljem, vahendab Soome majandusväljaanne Kauppalehti.