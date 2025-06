Tagasi 09.06.25, 17:37 Kasulik kuulamine juhtidele: tippsuhtumist saab õppida Tippjuhti ei iseloomusta niivõrd tiitel kui tippsuhtumine. Selles on ühel nõul nii galerist Piia Ausman kui ka lennundusjuht Mihkel Haug.

“Äripäeva juhtimiskooli” saatekülalised Mihkel Haug ja Piia Ausman.

Foto: Andres Laanem

Mis ühendab tippgaleristi ja lennundustippu? Õige vastus on Äripäeva tipptegijate kool, mille värsked lõpetajad on enda valdkonna vaieldamatud tegijad, Haus galerii juht Piia Ausman ja Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi juhatuse liige Mihkel Haug.

Sageli tegutsevad juhid valkondlikus mullis, arvates, et nende probleemid on unikaalsed. Piia ja Mihkel toonitavad, et üksteise töömaailma tundmaõppimine ning köögipoolele piilumine avardavad silmaringi ja võimaldavad näha enda valdkonnast kaugemale, leida juhtimispsühholoogia ühisosa.

Saates “Äripäeva juhtimiskool” tuleb juttu sellest, milliseid arengutee läbimurdeid tipptegijate koolis tehti ning milliseid uusi mõtteid saadi ja võtteid õpiti. Piia Ausmani sõnutsi on tipptegija tiitli asemel oluline tippsuhtumine: teadlikum juhtimine ning selge arusaam sellest, milline on roll on sinul selles, millised on ettevõtte tulemused ning kuidas tiim ennast tunneb.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.