BlackBerry tõus ja langus ehk kas nuputelefonid naasevad?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kuigi BlackBerrysid kasutasid kunagi tipp-poliitikud Wall Streeti pankurid, näib nüüd, et ikoonilise telefoni aeg on lõplikult mööda saanud.

See aga ei tähenda, BlackBerryt enam ei eksisteeriks. Sel nädalal tuli firma välja uue telefoniga Key2, millel on “vana” BlackBerry hõng ehk nuppudega klaviatuur, ent moodsam sisu. Nii on Key2-l veebibrauser, mis ei salvesta, missuguseid saite kasutaja külastas, ning sel on ka võimalikult turvaliseks tehtud piltide ja dokumentide hoiustamine, mis tähendav, et andmeid ei saadeta edasi pilve. Samuti saab ekraanil olevaid ikoone näpuga taga ajada ning üles-alla “skrollida”. Aku peaks seadmel vastu pidama kaks päeva, sel on kahe objektiiviga kaamera ning südameks Androidi uusim operatsioonisüsteem 8.1 Oreo.

Kui iPhone’id ja Samsung Galaxyd turule tulid, jäi BlackBerry jõuetuks paraku üsna kiiresti. Kui aastal 2009 oli BlackBerry turuosa USA-s koguni 47%, siis aastaks 2013 oli see kahanenud nukra 2,1%ni. Aastal 2016 teatas ettevõte, et loobub nutitelefonide tootmisest.

Tahab poliitikute taskusse

Kaks aastat tagasi teatas BlackBerry, et loobub nutitelefonide tootmisest. Ettevõte sõlmis Hiina telefonitootja TLC Communicationiga partnerlusleppe, mille alusel toodab viimane BlackBerry telefone, BlackBerry ise hoolitseb, et telefoni sisse saaks uus tarkvara.

“Me oleme klaviatuurile endiselt väga keskendunud, see on oluline osa BlackBerry DNA-st. Samas me tahame lisada moodsaid elemente, mis vastavad praegustele vajadustele,” selgitas BlackBerry Mobile president Alain Lejeune CNN-ile antud intervjuus.

Idee järgi peaks partnerlussuhe TLC-ga aitama BlackBerryl tuhast tõusta. Nuputelefon loodab leida taas tee rikaste ja kuulsate taskutesse. Teadupärast kasutasid BlackBerryt kunagi nii poliitikud, Wall Streeti pankurid kui ka telekuulsused, näiteks Kim Kardashian.

Key2 puhul on oluline märkida, et BlackBerry on otsustanud oma uut telefoni reklaamida pigem kui nišitoodet. Kõik, kes tahavad vaadata telefonist videoid, teha pilte või tegeleda muu meelelahutusega, peaksid nuputelefonist pigem eemale hoidma. Key2 on mõeldud BlackBerry sõnul poliitikutele või äriinimestele, kes kasutavad seadet eeskätt suhtlemiseks. Ja neile, kes eeldavad, et seade on võimalikult turvaline.

Turvalisusega seotud seadeid saab jälgida Dteki nimelisest äpist, mis võimaldab soovi korral sisse-välja lülitada näiteks asukohaseadeid. Lisaks saab kasutada telefonis privaatseid kaustasid, mis tähendab, et tehtud videoid või pilte ei laeta üles pilve.

Pigem lootusetu

Uuringufirma ABI Research uuringute direktor David McQueen tunnistas, et BlackBerry on pigem lootusetult maha jäänud. Inimesed ootavad oma nutiseadmelt oluliselt enam kui lihtsalt helistamisvõimalust. QWERTY klaviatuur ning turvaseaded ei mõju inimeste jaoks enam kuigi veenvate argumentidena, miks tavalisest nutitelefonist loobuda. Seda enam, et Key2 hind algab 649 dollarist, mis tähendab, et tegu on kõrgemasse hinnaklassi kuuluva seadmega.

Lejeune ütles, et BlackBerryl on väga tugev toetajaskond ning ettevõttel on õnnestunud oma toetajaid hoida ning uusi seadmeid ostma meelitada. Seda tõestab tema hinnangul Key2 eelkäija KeyOne’i populaarsus. Tegelikult pole aga teada, missuguseks KeyOne’i müügiedu on kujunenud. Ettevõte pole ametlikke müüginumbreid avaldanud, öeldud on vaid, et BlackBerrysid müüakse 50 riigis üle kogu maailma.

Uuringufirma Gartner mobiilistrateegia asejuht Chris Silva on BlackBerry uue seadme juba mõttes maha kandnud – tema hinnangul puudub seadmel üks väljapaistev ja eriline omadus, näiteks hea kaamera. “On ebatõenäoline, et seade laiema üldsuse tähelepanu köidab,” arvab ta.