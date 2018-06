Analüütik Tesla tulevikust: 2019 on tõeaasta

Oppenheimeri analüüsist selgub, et järgmine aasta võib elektriautode tootja Tesla jaoks olla võtmetähtsusega.

Analüüsi üks juhte Colin Rusch märkis, et Tesla jaoks on oluline, kas ettevõte on transpordisektoris peamine tegija või on ta üks paljudest. Viimane on tähtis, kuna nii-öelda traditsioonilised autotootjad ehk BMW, Jaguar, Porsche ja Mecedes-Benz sisenevad elektriautode turule.