Airbus ähvardas Suurbritanniat

Lennukitootja Airbus teatas, et kui britid lahkuvad euroliidust ülepeakaela juba järgmisel aastal, võib see ohtu seada ettevõtte tegevuse Suurbritannias.

Airbus kardab, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust juba uue aasta märtsis, mis tähendab, et üleminekuperioodi sisuliselt pole. Ettevõtte hinnangul läheks järsk Brexit Airbusile maksma miljardeid dollareid.

Tõsi, tänavu märtsis toimunud kõneluste põhjal lepiti kokku, et üleminekuperiood kestab 2020. aasta lõpuni, ent siiski on küsimusi ja probleeme, mis võivad Brexiti varasemaks tuua. Airbusi hinnangul on Brexit Suurbritannia lennundusele nii või teisiti kahjulik. Isegi praegu kokku lepitud üleminekuperiood on lennukitootja sõnul liiga lühike ning tähendab suure tõenäosusega investeeringute ümbermängimist.

Kuigi Airbusi peakontor asub Prantsusmaal Toulouse’is, toimub suur osa tootmistegevusest ning inseneride tööst just Suurbritannias. Üks Walesis asuv tehas toodab Airbusi lennukitele näiteks tiibu.

Airbusil on Suurbritannias 14 000 töötajat ning veel 110 000 töötajat saavad tööd kas osaliselt või täielikult seetõttu, et Airbus teeb teiste ettevõtetega koostööd.