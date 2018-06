Ameeriklased kiidavad Trumpi majanduspoliitikat

CNBC läbi viidud uuringust selgub, et koguni 54% küsitletutest leiab, et USA president Donald Trump teeb majandust reguleerides õiget asja.

Trumpi üldine toetuse määr kerkis võrreldes esimese kvartaliga 2% ja jäi pidama 41%. Samas nende ameeriklaste arv, kes ei kiida Trumpi presidendina heaks, kukkus suisa 10%, 47%ni. Viimane on madalaim määr tema presidendiks oldud aja jooksul. Siiski tähendab see seda, et USAs on rohkem neid, kes ei kiida Trumpi heaks kui neid, kes seda teevad.

Uuringu tulemusena selgus, et 54% ameeriklastest hindab USA majanduslikku olukorda suurepäraseks või heaks, samas kui 43% leiab, et majandusel läheb nigelalt või suisa kehvasti. Samas on inimeste üldine meelestatus USA majanduse osas tõusnud 20% võrra sellest ajast, kui Trump võimule sai.

Konkreetseid poliitikamuudatusi silmas pidades annavad ameeriklased oma suurima heakskiidu nii eraisikute kui ettevõtete maksude kärpimisele ning kaubanduslepete läbirääkimisetele. Enim sai Trump verbaalselt vatti aga immigratsiooni, Obamacare’i ja pangandusregulatsioonide eest.

Läbirääkimisi Põhja-Koreaga toetas koguni 58% vastanutest. 45% toetab Trumpi kehtestatud kaubandustariife, samas 38% ei kiida neid heaks.

CNBC läbiviidud uuringule vastas 800 inimest üle kogu USA, veamääraks on märgitud 3,5%.