Euroopa autotootjad suure löögi all

Analüütikute sõnul kujunevad USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tariifid Euroopa autotööstusele tõsiseks peavaluks.

“Euroopa Liidust pärit autodele võivad uued tariifid mõjuda märkimisväärselt. USA pakub neile suurimat ja kõrgeimat marginaali. See võib omakorda tähendada, et järgmisel aastal kukub Euroopa autotootjate kasum 7-10% võrra,” kommenteeris Tressis Gestioni peaökonomist Daniel Lacalle, vahendab CNBC.

Euroopa Liit on maailma suurim autode eksportija, samas kui USA on suurim autode importija. Eurostati andmeil importis USA 2016. aastal 254 miljardi euro väärtuses autosid, samas kui Euroopa puhul jäi sama näitaja kõigest 77 miljardi euro juurde.

UBS-i hinnangul peaksid suurima obaduse saama just Saksa autotootjad. UBS-i peaökonomist Ricardo Garcia tõdes, et ilmselt ei maksa Saksa autotootjatel ekspordikasvu oodata. USA tariifide mõju peaks tema kalkulatsioonide kohaselt olema Saksa SKP-le järgmisel aastal umbes 0,2%. Euroopa Liidu majandusele tervikuna aga umbes 0,1%.

UniCrediti ökonomist Erik Nielsel ütles kommentaaris CNBC-le, et Saksa autotööstus saab suure löögi ning sealjuures on oluline, et seda lööki ei anna pehmendada ka ühe kindla poliitikamuudatusega.

Selle aasta esimeses pooles käis Euroopa Liit USA-le välja investeerimiskokkuleppe, mille alusel vähendataks erinevatele toodetele (sh autodele) kehtestatud tariife. Ettepanek võeti aga tagasi, kui Trump kehtestas juuni alguses nii-öelda metallitariifid.

Euroopa Liidu kaubandusvolinik Cecilia Malmström tõdes, et kuigi Euroopa Liit on kehtestanud juba varasemalt autodele veidi kõrgema tariifi kui USA seda Euroopa Liidu autodele teinud on, ei maksa unustada, et muudele kaupadele, näiteks veoautodele, jalanõudele või rõivastele on USA tariifid kõrgemad. Ta lisas, et Euroopa Liidu võimuses pole üleöö kaotada USA autodele kehtiv 10protsendiline tariif, sest vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitele peaks Euroopa Liit tariifi kärpima kõigi maailma riikide suhtes. “Ja ma ei usu, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on valmis seda tegema,” lisas ta.