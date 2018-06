Nike’i aktsia rekordkõrgusel pärast häid kvartalitulemusi

Nike’i aktsia tõusis reedel 12%, pärast seda kui ettevõte teatas Põhja-Ameerika müügikasvust ning prognoosis tugevat kasvu 2019. aastaks. Head tulemused panid mitmed analüüsimajad Nike’i aktsia hinnasihti tõstma, vahendab Reuters.

Nike’i majandusaasta neljanda kvartali aktsiapõhine kasum tuli 0,69 dollarit, samal ajal kui analüütikud ootasid 0,64 dollari suurust kasumit. Kvartali müügikäive oli 9,79 miljardit dollarit, mis oli samuti kõrgem, kui analüütikute oodatud 9,4 miljardit dollarit. Samuti teatas ettevõte 15 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostu programmist.

Nike’i aktsia on tõusnud täna ligi 12%, 80 dollarile, kasvatades turuväärtuse 129 miljardi dollarini. Peamiseks põhjuseks aktsia nii suurele ühe päeva tõusule oli asjaolu, et firma Põhja-Ameerika müügikäive näitas peale mitme kvartali pikkust langustrendi taas kasvu.

Nike’i Põhja-Ameerika müügikäive kasvas lõppenud kvartalis 3,3%. Barclaysi analüütik Matthew McClintock, kes tõstis aktsia hinnasihi 80 dollarilt 85 dollari peale lausus, et „Nike’i edulugu on praeguseks hetkeks ametlikult tagasi tulnud ning investoritel ei ole enam võimalust „oodata paremat sisenemismomenti,“ sest kõik märgid näitavad tulemuste paranemist.“

Credit Suisse’i analüütikute sõnul tõestavad tugevad tulemused, et mitmed aastad toimunud probleemid jaotusvõrguga, liiga suured varud, vähene innovatsioon ning turuosa kaotus on jäänud minevikku.

Jeffries’i analüütik ütles oma märgukirjas, et „Nike’i äri hakkab Põhja-Ameerikas pöörduma ning me ootame, et ettevõte jätkab turuosa tagasivõitmist, mis ta kaotas vahepeal Adidasele.“

Nike’i aktsia on peale tänast tõusu, kerkinud käesoleval aastal ligikaudu 26%, samal ajal kui Adidase aktsia on tõusnud 10%. Nike’i aktsia kaupleb 26,5-kordsel ettevaataval kasumil, võrreldes Adidase 20,5-kordse ettevaatava hinna-kasumi suhtega.