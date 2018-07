Tulemuste hooaeg on poole peal. Kes üllatas ja kes jooksis lati alt läbi?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Börsiettevõtted nii meil kui mujal teatavad majandustulemusi, mis on pannud investoreid aktsiast nii pagema kui ka ostuorderit esitama.

Baltika senistest sihtriikidest Ukrainast ja Venemaalt ei näi aga ülemäära häid uudiseid saabuvat. Teise kvartali käibe kahanemises on Baltika sõnul süüdi Ukraina ja Venemaa turg, kus valitseb suur majanduslik ebakindlus.

Ettevõtte majandustulemustest selgub ühtlasi, et suurenenud on Baltika kohustused. Kui möödunud aasta lõpu seisuga jäid need 12,6 miljoni euro juurde, siis juuni lõpu seisuga on näitaja suurenenud juba 14,6 miljonini.

Viimase aastaga on Baltika aktsia kukkunud 26% ning kaupleb praegu 0,22 euro tasemel.

Mitmepalgeline Euroopa

Euroopa börsidki said hoo sisse ning tulemused on eriilmelised. Suurte kahjuminumbritega panid investorid kukalt sügama näiteks Rootsi tehnoloogiahiid Ericsson ning Briti spordiriiete ja –kaupade müüja Sports Direct. Mõlemaid ühendavad suured investeeringud.

Ericssoni teise kvartali puhaskahjum paisus 1,8 miljardi Rootsi kroonini. Möödunud aastal oli ettevõtte kahjum 457 miljonit Rootsi krooni. Käive kukkus 1% võrra, 49,81 miljardi Rootsi kroonini. Ericsson investeerib suurelt võrkude osakonda, kuivõrd ettevõte valmistub üleminekuks 5G-võrkudele. Ericsson teatas, et on ühtlasi lõpetanud 10 miljardi Rootsi krooni suuruse kulude kärpimise programmi ning selle tulemused hakkavad tasapisi kajastuma ka ettevõtte tulemustes. Megakahjum ei paistnud investoreid häirivat ning ettevõtte aktsia rallis pärast tulemusi suisa 10%.

Sports Directi maksueelne kasum oli möödunud aastal 77,5 miljardit naela, vähenedes aastaga enam kui kolm korda. Ettevõte teatas, et osaliselt võib kasumi vähenemise kirjutada kaubamajaketi Debenhams ostmisele. Teisalt aitas kasumi kasvule kaasa ettevõtte JP Sports Fashion aktsiate müük ning Dunlopi toodete müügi lõpetamine.

Spordiettevõte teatas, et plaanib ka uuel finantsaastal suuremaid investeeringuid varade omandamise programmi, millesse on praeguse seisuga plaan suunata 300 miljonit naela. Investorid eriti optimistlikud ei näi – aktsia langes enam kui 8%.

Tuntumatest ettevõtetest on oma tulemused avaldanud ka näiteks Šveitsi tööstuskontsern ABB, kes tegi investoreile taas rõõmu. ABB teise kvartali puhaskasum kerkis 681 miljoni dollarini, möödunud aastal jäi see 525 miljoni juurde. Käive tõusis 8,89 miljardini, eelmise aasta 8,45 miljardi tasemelt.

Autotootja Volvo teatas, et kasum tõusis 59%, 9,22 miljardi Rootsi kroonini. Ettevõtte käive tõusis 18%, 103,62 miljardi Rootsi kroonini. Volvo tulemusi vedas veoautode müük.

Pangandussektori tulemustest võib välja tuua Nordea ning Swedbanki resultaadid. Nordea kasum kasvas teises kvartalis 47%, 1,09 miljardi euroni. Netotulu intressidelt kahanes eelmise aasta 1,18 miljardilt 1,07 miljardile. Rootsi teinegi suurpank Swedbank teatas samuti üle ootuste priskest kasumist. Kasum suurenes 27%, 6,01 miljardi Rootsi kroonini. Mõlemad pangad tõid välja laenamise suurenemise.

Mida oodata?

Uus nädal toob uued tulemused ning oodata on palju põnevat nii kodubörsilt kui ka kaugemalt. Enne seda tulevad Eesti aja järgi enne südaööd kvartalitulemused Microsoftilt.

Uus nädal algab Alphabeti ja AMD tulemustega, koduturult on oodata LHV kvartaliresultaati. Samuti teatavad oma majandustulemused nädala esimeses pooles Verizon, Harju Elekter, Baidu ja Boeing. Veidi rohkem selgust saab ka FANGi aktsiate (Facebook, Amazon, Netflix, Google) käekäiku, kuivõrd tulemused teeb teatavaks sotsiaalmeediagigant Facebook. Nädala lõpus võib oodata aga OEG, Efteni ja Tallinna Vee teise kvartali tulemusi, välisbörsidelt köidavad tähelepanu Inteli, McDonald'si, Spotify, Yandexi, Apranga ja Twitteri resultaadid.