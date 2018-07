Heinekeni tulemused kosutavana ei mõjunud

Maailma suuruselt teine õlletootja Heineken teatas, et valuutatuuled ei puhunud esimesel poolaastal soodsas suunas ning kuivõrd oodata on sama trendi jätkumist, kärbib ettevõte kogu aasta prognoosi.

Heinekeni esimese poolaasta netokäive edenes 4,2%, 10,78 miljardi euroni. Puhaskasum tõusis aastases võrdluses 9,1%, 950 miljoni euroni. Möödunud aastal jäi kasuminumber 871 miljoni juurde. Heineken müüs esimesel poolaastal aastases võrdluses 4,5% rohkem õlut, kusjuures Heinekeni brändi õlle müük suurenes 7,5%.

Viimase puhul on märkimisväärne, et kasv tuli turgudelt, kus marginaal on pigem kidur. Mahu mõttes kasvas Heinekeni müük enim Vietnamis, Mehhikos, Brasiilias, Kambodžas, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Etioopias ja Venemaal.

Heinekeni juht Jean-Fran?ois van Boxmeer kommenteeris börsiteate vahendusel, et tegevuskasumi marginaal oli seekord tagasihoidlikum kui möödunud aastal, kuna valuutaefekt oli ettevõtte jaoks märkimisväärne ning sisendkulud on suurenenud. Ta lisas, et aasta kokkuvõttes kärbib ettevõte prognoosi ning ootab, et tegevuskasumi marginaal väheneb umbes 20 baaspunkti võrra. Samas peaks suurenema endiselt käibekasv.