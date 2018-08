Adidase tulemused panid aktsia rallima

Saksamaa spordirõivaste tootja Adidase teise kvartali puhaskasum oli oodatust suurem, vahendab CNBC.

Ettevõtte puhaskasum kasvas teises kvartalis 20 protsenti, 418 miljoni euroni (võrreldes eelmise aasta sama ajaga). Analüütikud ootasid 387 miljoni suurust kasuminumbrit. Adidase käive suurenes 10 protsenti, 5,3 miljardi euroni, millele aitas kaasa valuutakursside soodne liikumine. Analüütikud ootasid käibekasvuks 8 protsenti.

Kasper Rorsted, kes asus ettevõtte tegevjuhi kohale 2016. aastal, on lubanud Adidase kasumlikkusele rohkem rõhku panna. Tõsi, USA rivaalist Nike’le jäädakse kasumlikkuselt siiski jätkuvalt alla.

Adidase aktsia on tänavu kallinenud 14 protsenti. Täna on ettevõtte aktsia tõusnud 8 protsenti, 206 euroni.

Põhja-Ameerika müügikasv aeglustus 16 protsendini, Hiinas tõusis see aga 27 protsendini. Euroopas jäi müügitulu sisuliselt samale tasemele. Adidas on viimasel ajal USA rivaalidelt globaalset turuosa ära võtnud, mis on aidanud ka aktsial kallineda.