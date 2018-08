Apple plaanib välja tulla kolme uue telefoniga

Rait Kondor 27. august 2018, 18:30

Naine teeb iPhone X mudeliga New Yorgi Apple'i poes näotuvastust. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180827/BORS/180829734/AR/0/AR-180829734.jpg

Apple plaanib varsti välja tulla kolme uue telefonimudeliga, millel on senisest suurem valik omadusi ning ka hindade erinevus on telefonimudelite vahel suurem, kui on seni olnud. Sellest teatasid uudisteagentuurile Bloomberg inimesed, kes ei soovinud end avalikustada, kuna jutt on veel avalikkusele esitlemata toodetest.